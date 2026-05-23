İzmit'te dehşet: Ortağını öldürdü, bahçede cansız bedeni bulundu

Korkunç olay, İzmit'te meydana geldi. Müteahhitlik yapan Geylani Yenigün ile iş ortağı Uğur Öz arasında, Yenigün’ün evinin bulunduğu apartmanda henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen tartışmada Uğur Öz, yanındaki tabancayı ateşleyerek ortağı Yenigün’ü ağır yaraladı. Olayın ardından binanın bahçesine çıkan Öz de ölü bulundu.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredeki vatandaşların silah seslerini duyması üzerine durum hemen ekiplere bildirildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Geylani Yenigün, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından acilen hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bahçede kanlar içinde bulunan Öz'ün, olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Cansız bedeninin yanında ise olayda kullanılan tabanca bulundu. (DHA)