Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye İzmit Belediyesi'nde başkan vekili seçimi için tarih belli oldu

İzmit Belediyesi'nde başkan vekili seçimi için tarih belli oldu

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in tutuklanmasının ve görevden alınmasının ardından gözler belediye meclisine çevrildi. İzmit Belediye Meclisi, yeni başkan vekilini belirlemek üzere 30 Temmuz’da toplanacak.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
İzmit Belediyesi'nde başkan vekili seçimi için tarih belli oldu

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından 24 Temmuz tarihli kararla görevden uzaklaştırılmasıyla birlikte İzmit Belediyesi’nde başkan vekilliği süreci başladı.

MECLİS 30 TEMMUZ’DA TOPLANACAK

Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İzmit Belediye Meclisi’nin Belediye Kanunu’nun 45. maddesi kapsamında başkan vekilini belirlemek üzere 30 Temmuz Perşembe günü saat 15.00’te olağanüstü toplanacağı bildirildi.

Açıklamada, başkan vekili seçimi tamamlanıncaya kadar İzmit Belediyesi’ndeki görevin, aynı maddenin ilgili hükmü doğrultusunda Belediye Meclisi birinci başkan vekili tarafından yürütüleceği belirtildi.

Son Dakika | İzmit Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldıSon Dakika | İzmit Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma, İzmit Belediyesinin bazı ihale işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine başlatıldı. Soruşturma kapsamında belediye yönetimine yönelik operasyon düzenlenirken, aralarında Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in de bulunduğu bazı isimler hakkında işlem yapıldı.

İmamoğlu'ndan İzmit operasyonu tepkisi: Milletin iradesi tutuklu kalmazİmamoğlu'ndan İzmit operasyonu tepkisi: Milletin iradesi tutuklu kalmaz

İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla tutuklanan Hürriyet, İçişleri Bakanlığının kararıyla geçici olarak görevinden uzaklaştırıldı. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Kocaeli CHP Belediye Başkanı
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro