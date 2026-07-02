İzmit Belediyesi'nin eski Özel Kalem Müdürü gözaltına alındı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in bir dönem Özel Kalem Müdürlüğü görevini üstlenen Ümit Duygu Çetiner, Bodrum’da sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alındı.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Elde edilen bilgilere göre, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah saat 06.00 sıralarında düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan Çetiner'in emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

GÖZALTI GEREKÇESİNE İLİŞKİN RESMİ AÇIKLAMA YOK

Özgür Kocaeli'de yer alan habere göre, Çetiner’in Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığına dair iddialar ortaya atılsa da resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.

"HAKKIMI HELAL ETMİYORUM" DEMİŞTİ

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in özel kalem müdürlüğünü yürüten Ümit Duygu Çetiner, emekliliğinin ardından yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti. Çetiner, emekli olduktan sonra Bodrum’a yerleşme kararı almış, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dikkat çeken ifadeler kullanmıştı.

Çetiner'in paylaşımı söyle:

“Veeee….. 37 yıllık memuriyetime emeklilikle bir virgül koydum. Yine, yeniden bana iyi gelen dostlarımla birlikte Bodrum’da yeni hayatıma başlıyorum.

Özellikle mutsuz olduğum yerden ayrılmanın sonsuz mutluluğunu yaşıyorum. Katkısı olanlara teşekkür ederken, vefasızlığı meslek edinmişlere de HAKKIMI HELAL ETMİYORUM. Bu ayıp da size ömür boyu yeter. Rabbim bir daha karşılaştırmasın yeter. İyi geceler.”