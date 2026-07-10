İzmir'deki elektrik faciası davasında ara karar: Yeni bilirkişi raporu istendi

İzmir'in Alsancak semtinde 12 Temmuz 2024 tarihinde yaşanan ve Özge Ceren Deniz ile İnanç Öktemay'ın yağmur suyu ızgaralarının bulunduğu kaldırımda elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdiği feci olayla ilgili yargı süreci devam ediyor. İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, memur vasıfları nedeniyle dosyaları ayrılan İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, eski müdür Ali Hıdır Köseoğlu, Barış Koç, Ömer Karabilgin, Serdar Sadi ve Ezgi Nazaroğlu hakim karşısına çıktı. Soruşturma izninin verilmesi ve iddianamenin kabulünün ardından gerçekleştirilen duruşmada sanıklar ile davalı taraf ile avukatları hazır bulundu.

“SORUMULULUK ALANIMA GİRMİYOR”

SEGBİS aracılığıyla savunma yapan eski İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu, görevi aylar öncesinden devrettiğini ve müfettiş raporlarında sorumluluğunun bulunmadığının belgelendiğini ifade ederek, "24 Nisan 2024 yılında fiziki olarak genel müdürlük görevimi devrettim. Bu nedenle dosyanın ayrılması sonrasında mahkemenin aldığı bilirkişi raporlarında, söz konusu olayın görev ve sorumluluk alanıma girmediği mevcuttur. Ayrıca mülkiye müfettişi marifetiyle alınan raporda da görev ve sorumluluk alanıma girmediği mevcuttur. Beraatımı talep ediyorum" dedi.

BİLİRKİŞİ RAPORUNU HATIRLATTI

İZSU Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Daire Başkanı Barış Koç, “Mahkemenin üç konuya dikkatini çekmek istiyorum. Birincisi 9 Aralık tarihindeki bilirkişi incelemesi. Heyetteki uzman, ‘bu ızgaralar olmasa da bu elektrik hattı ölüm getirecekti’ ifadesini kullanmıştı. Ayrıca biz davadan ayrıldıktan sonra iki bilirkişi raporu daha alındı. İnanç Öktemay’ın bizim yaptığımız ızgaraya basmadan güvenli bir şekilde karşıya geçtiği ve Ceren’in ızgara arasındaki yere bastığı bilgisi mevcuttur. Bizim müdahale durumumuz olmadığı mevcuttur. Gediz’in personeli onarım yaparken, kapsamlı onarım yapılması gerektiğini, geçici olduğunu söylemiştir. Beraatımı talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

İZSU Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Daire Başkanlığında mühendis Ezgi Nazaroğlu ise daha önceki beyanlarını tekrar edip beraatını talep etti.

“YARGILANMAMAM GEREKTİĞİ KAYDA GEÇMİŞTİR”

İZSU Genel Müdürü Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ve diğer yetkililer de mülkiye müfettişi raporlarına atıfta bulunarak, "Daha önceki beyanlarıma katılıyorum. Bu süreçte mülkiye müfettişi incelemesinde geçtik. Rapora bakıldığında hukuken yargılanmamam gerektiği kayda geçmiştir. Beraatımı talep ediyorum" dedi.

“İŞİN HERHANGİ BİR AŞAMASINDA İMZAM YOKTUR"

İZSU Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Daire Başkanlığı Güney Bölge Şube Müdürü Ömer Karabilgin, savunmasında olayın İZSU mazgalından değil GDZ Elektrik A.Ş.’nin elektrik hattından kaynaklı olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Yargılama sırasında olaya sebebiyet veren elektrik hatları 2015 yılında yapıldı. Ömrünün 30 yıl olduğu ortaya çıkmıştır. Bahsi geçen elektrik hatlarının yapımından sadece dört yıl sonra hatlar arıza vermiş ve bu kronik arızalar yerel gazetelere manşet olmuştur. Yapılan keşifte elektrik hatlarının koruyucu önlemlerinin bulunmadığı ortaya çıkmıştır. Daha sonra GDZ Elektrik teknikerlerince tekniğe uygun olmayan onarım çalışması yarım bırakılmıştır. Elektrik kaçağına sebep olan kablo yüzeye çıkarılmıştır. Ardından buna müdahale eden ekip tarafından uygun şekilde kapatılmamıştır. Zaten onarımı yapan personelin duruşmalarda onarımın tam olarak yapılmadığını şeflerine bildirdiği HTS kayıtlarından anlaşıldı. 3-4 Ocak 2024 tarihli yağmur suyu ızgaralarının yapımında, imalatı ya da herhangi bir şekilde sorumluluğum yoktur. Bu işin imalatının herhangi bir aşamasında imzam yoktur. Ayrıca olaydan 10-15 dakika sonra trafoya müdahale edilerek elektriğin kesildiği mevcuttur. Olay mahallinin 100 metre uzağında elektrikte kaçak olduğu 112 kayıtlarında ortaya çıktı. İZSU’nun herhangi bir noktada dahili yoktur. Ayrıca olay sonrasında GDZ’nin Alsancak’taki bütün hatları değiştirmiştir. Bilirkişi raporlarına göre; Özge Ceren Deniz’in de iki ızgara arasına basarak elektrik akımına kapılmıştır. Dahil olmadığım bir elektrik arızası nedeniyle yargılandığım davada beraatımı talep ediyorum.”

“SORUMLULUĞUM YOKTUR”

İZSU Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sadi, savunmasında “Üst düzey idareci olarak ızgaraların planlanmasında, yapılmasında, sonrasına bakımı ve temizliğinde herhangi bir yetki ve sorumluluğum olmadığından bilgim ve dahilim yoktur. Mülkiye müfettişince yapılan iç denetimde görevim itibariyle herhangi bir sorumluluğum olmadığı dosyada da yer almıştır. Bu olayın yaşanmasında herhangi bir yetkim olmadığı raporlarla sabittir. Beraatımı talep ediyorum” diye konuştu.

"EN AĞIR ACIYLA KARŞINIZDAYIM"

Bürokratların savunmalarının ardından mahkeme başkanı olayda hayatını kaybeden Özge Ceren Deniz’in babası Ahmet Abi'ye söz hakkı tanıdı. Acılı baba mahkeme heyetine seslenerek bir babanın yaşayabileceği en ağır acıyla karşılarında olduğunu belirterek, “Bir babanın yaşayabileceği en ağır acıyla karşınızdayım. Bütün sanıklardan şikayetçiyim, tüm sanıkların cezalandırılmasını istiyorum. Adalete güveniyorum” dedi.

Duruşmada ayrıca olay esnasında akıma kapılanlara müdahale etmek isterken yaralanan ve davaya müdahil olan Ersin Eren Çavga yeni bir bilirkişi raporu alınması talebinde bulundu.

DURUŞMA 9 EKİM'E ERTELENDİ

Tarafların beyanlarını dinleyen mahkeme heyeti, sanıkların mevcut adli kontrol hükümlerinin devamına karar verdi. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılabilmesi adına yeni bir bilirkişi raporu hazırlanmasına hükmeden heyet, duruşmayı 9 Ekim tarihine erteledi. (ANKA)