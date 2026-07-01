İzmir'de yediemin otoparkında yangın: Çok sayıda araç kül oldu!

İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Doğanlar Mahallesi'nde bulunan bir yediemin otoparkında akşam saatlerinde yangın çıktı. Saat 19.00 sıralarında başlayan ve hızla büyüyen alevler, otoparkta muhafaza edilen onlarca araca sıçradı.

Alevlerin büyümesi üzerine durum hemen yetkililere bildirildi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin gerçekleştirdiği yoğun çalışmalarla yangın tamamen söndürüldü.

50 MOTOSİKLET VE 12 ARAÇ DEMİR YIĞININA DÖNDÜ

Yangının ardından ortaya çıkan bilanço ağır oldu. Alevlerin teslim aldığı yediemin otoparkında; 50 adet motosiklet ile aralarında otomobil, kamyon ve hafif ticari araçların yer aldığı 12 araç yanarak tamamen kullanılamaz hale geldi.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

İlk belirlemelere göre yangının, otoparkın hemen bitişiğindeki otluk alanda başladığı ve rüzgarın da etkisiyle otopark alanına sıçradığı iddia edildi.

Henüz kesin sebebi netleşmeyen yangınla ilgili emniyet güçleri tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. (DHA)