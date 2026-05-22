İzmir’de vahşet: 33 kedinin cansız bedeni bulundu

İzmir’in Buca ilçesinde yaşanan olay hayvanseverlerin tepkisine neden oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından Adnan Kahveci Caddesi’ne giden ekipler, çöp konteynerlerinin önünde çok sayıda kedinin ölü olduğunu tespit etti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, olay yerinde gerçekleştirilen incelemelerde büyük ve yavru olmak üzere 33 kedinin cansız bedenine ulaşıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Başsavcılık, olayın ardından Çevre, İmar, Orman ve Hayvanlara Yönelik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından “5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefet” kapsamında derhal soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Açıklamada, olayın tüm yönleriyle araştırıldığı ve sorumluların belirlenmesi için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü belirtildi. (AA)