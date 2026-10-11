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Halk TV Türkiye İzmir'de traktöre yolcu treni çarpması sonucu 2 kardeş yaralandı

İzmir'de traktöre yolcu treni çarpması sonucu 2 kardeş yaralandı

İzmir'in Bayındır ilçesinde yolcu treninin hemzemin geçitte traktöre çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

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İzmir'de traktöre yolcu treni çarpması sonucu 2 kardeş yaralandı

Ödemiş'ten Torbalı yönüne giden yolcu treni, Kızılcaova istikametinden hemzemin geçide giren Tanju O. (37) idaresindeki 02 AE 570 plakalı traktöre çarptı. Kazada sürücü Tanju O. ve traktördeki ağabeyi S.O. (39) yaralandı. Yaralı kardeşler olay yerine ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolün ardından hastaneye kaldırıldı.

TREN, HEMZEMİN GEÇİTTE TRAKTÖRE ÇARPTI

Ödemiş'ten Torbalı yönüne giden yolcu treni, Kızılcaova istikametinden hemzemin geçide giren 02 AE 570 plakalı traktöre çarptı. Kazada traktör sürücüsü Tanju O. (37) ile ağabeyi S.O. (39) yaralandı.

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YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Trafik Kazası İzmir
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