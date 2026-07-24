İzmir'de orman yangını: Alevler kontrol altında

İzmir'in Ödemiş ilçesinde Çamlıca Mahallesi Çerkes Tepesi mevkisindeki yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri gece boyunca müdahale etti.

Yangın ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.

Çamlıca Mahallesi Muhtarı Ünal Çet, yangının kontrol altına alınmasında emeği geçen ekiplere teşekkür etti. (AA)

ORMAN YANGININA MÜDAHALE NASIL OLMALI?

Yaz aylarında artan orman yangınları, hem doğal yaşamı hem de yerleşim alanlarını tehdit ediyor. Uzmanlar, yangın görüldüğünde ilk olarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne konum bilgisi verilerek ihbarda bulunulması gerektiğini belirtiyor. Yangına bilinçsiz şekilde müdahale etmek yerine, ekiplerin yönlendirmelerine uyulması büyük önem taşıyor.

Küçük çaplı ve güvenli durumlarda uygun ekipmanla ilk müdahale yapılabilir. Ancak alevlerin büyüdüğü durumlarda bölgeden uzaklaşmak, tahliye uyarılarına uymak ve itfaiye ile orman ekiplerinin çalışmalarını engelleyecek davranışlardan kaçınmak gerekiyor. Uzmanlar, can güvenliğinin her zaman öncelikli olduğuna dikkat çekiyor.