İzmir'de orman yangını

İzmir'in Urla ilçesi Balıklıova Mahallesi'nde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalar sonucunda 1 saatte kontrol altına alındı. Yerleşim alanlarına sıçraması engellenen yangın sonrası bölgede soğutma çalışmaları yapıldı.

YANGIN 14.00 SIRALARINDA BAŞLADI

Olay, bugün saat 14.00 sıralarında Balıklıova Mahallesi'ndeki İltur Sitesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Ormandan yükselen dumanları fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

HAVADAN VE KARADAN YOĞUN DESTEK

Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 7 hava aracı ve çok sayıda kara aracı müdahale etti. Söndürme çalışmalarına İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yanı sıra; İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından muhtarlara dağıtılan yangın tankerleri, orman gönüllüleri, İZSU'ya ait 3 araç ve Urla Belediyesi'ne ait 2 araç da destek verdi.

1 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Havadan ve karadan yürütülen ve yaklaşık 1 saat süren etkili müdahalenin ardından alevlerin çevredeki yerleşim alanlarına ulaşması engellenerek yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışması yapıldı. (DHA)