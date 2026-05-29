Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye İzmir'de lunaparkta korku dolu anlar: Metrelerce yüksekte baş aşağı mahsur kaldılar

İzmir'de lunaparkta korku dolu anlar: Metrelerce yüksekte baş aşağı mahsur kaldılar

İzmir'in Buca ilçesinde bulunan bir lunaparkta eğlenmek isteyen vatandaşlar, oyuncakta yaşanan teknik aksaklık nedeniyle havada asılı kaldı. Korku dolu anlara sahne olan arıza, çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
İzmir'de lunaparkta korku dolu anlar: Metrelerce yüksekte baş aşağı mahsur kaldılar

Olay, dün İzmir'in Buca ilçesinde Gölet mevkisindeki bir lunaparkta meydana geldi. İddiaya göre, eğlence merkezindeki bir oyuncakta henüz belirlenemeyen bir teknik arıza yaşandı.

Arıza nedeniyle o esnada oyuncakta bulunan eğlence severler, metrelerce yükseklikte baş aşağı bir şekilde mahsur kaldı.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın
Lunapark’ta dehşet gecesi: Aletten düştü öldüLunapark’ta dehşet gecesi: Aletten düştü öldü

ÇALIŞANLARIN MÜDAHALESİYLE KURTARILDILAR

Çevrede bulunan vatandaşlar, havada asılı kalan kişilerin yaşadığı o zor anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Lunapark görevlilerinin yaşanan arızaya hızlıca müdahale etmesinin ardından, oyuncakta mahsur kalan kişilerin güvenli bir şekilde yere indirildiği öğrenildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
İzmir Türkiye
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro