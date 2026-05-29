İzmir'de lunaparkta korku dolu anlar: Metrelerce yüksekte baş aşağı mahsur kaldılar
İzmir'in Buca ilçesinde bulunan bir lunaparkta eğlenmek isteyen vatandaşlar, oyuncakta yaşanan teknik aksaklık nedeniyle havada asılı kaldı. Korku dolu anlara sahne olan arıza, çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.
Olay, dün İzmir'in Buca ilçesinde Gölet mevkisindeki bir lunaparkta meydana geldi. İddiaya göre, eğlence merkezindeki bir oyuncakta henüz belirlenemeyen bir teknik arıza yaşandı.
Arıza nedeniyle o esnada oyuncakta bulunan eğlence severler, metrelerce yükseklikte baş aşağı bir şekilde mahsur kaldı.
ÇALIŞANLARIN MÜDAHALESİYLE KURTARILDILAR
Çevrede bulunan vatandaşlar, havada asılı kalan kişilerin yaşadığı o zor anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Lunapark görevlilerinin yaşanan arızaya hızlıca müdahale etmesinin ardından, oyuncakta mahsur kalan kişilerin güvenli bir şekilde yere indirildiği öğrenildi. (DHA)
