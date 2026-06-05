Halk TV Türkiye İzmir'de kesinti alarmı: 10 ilçede arızalar nedeniyle sular kesik

İzmir'de kesinti alarmı: 10 ilçede arızalar nedeniyle sular kesik İzmir'de 5 Haziran Cuma günü İZSU'nun şebeke arızaları ve yenileme çalışmaları nedeniyle 10 ilçede su kesintisi yaşanacak. Çiğli, Karabağlar ve Foça başta olmak üzere birçok mahallede musluklar geçici süreyle akmayacak.