İzmir'de kesinti alarmı: 10 ilçede arızalar nedeniyle sular kesik
İzmir'de 5 Haziran Cuma günü İZSU'nun şebeke arızaları ve yenileme çalışmaları nedeniyle 10 ilçede su kesintisi yaşanacak. Çiğli, Karabağlar ve Foça başta olmak üzere birçok mahallede musluklar geçici süreyle akmayacak.
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5 HAZİRAN 2026 İZMİR SU KESİNTİLERİ
5 Haziran 2026 Cuma günü İzmir'in 10 ilçesinde toplam 14 noktada İZSU kaynaklı su kesintisi yaşanacak.
Su kesintisi yaşanacak ilçeler:
- Bayraklı (1 kesinti)
- Bergama (1 kesinti)
- Çiğli (2 kesinti)
- Foça (1 kesinti)
- Karabağlar (2 kesinti)
- Konak (1 kesinti)
- Menderes (1 kesinti)
- Ödemiş (2 kesinti)
- Torbalı (1 kesinti)
- Urla (1 kesinti)
Su kesintisi yaşanmayacak ilçeler:
- Aliağa
- Balçova
- Bayındır
- Beydağ
- Bornova
- Buca
- Çeşme
- Dikili
- Gaziemir
- Güzelbahçe
- Karaburun
- Karşıyaka
- Kemalpaşa
- Kınık
- Kiraz
- Narlıdere
- Seferihisar
- Selçuk
- Tire
5 HAZİRAN 2026 İZMİR BAYRAKLI SU KESİNTİSİ
Bayraklı
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 11:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Bayraklı │ Çay │ Çiçek │ Fuat Edip Baksi │ Tepekule, 1637/1 Sokak
- Sebep: Yangın hidrantı
5 HAZİRAN 2026 İZMİR BERGAMA SU KESİNTİSİ
Bergama
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 10:15 - 12:15 │ Süre: 2 saat
- Konum: Küçükkaya │ Yalnızev
- Sebep: Ana boru arızası
5 HAZİRAN 2026 İZMİR ÇİĞLİ SU KESİNTİSİ
Çiğli
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Atatürk │ Esentepe │ İzkent
- Sebep: Elektrik arızası
Çiğli
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 16:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Egekent │ Atatürk │ İzkent │ Esentepe
- Sebep: Egekent İçme Suyu Terfi İstasyonu orta gerilim kesici arızası, bakım onarım çalışması
5 HAZİRAN 2026 İZMİR FOÇA SU KESİNTİSİ
Foça
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 10:58 - 13:00 │ Süre: 2 saat 2 dakika
- Konum: Haciveli │ Kazım Dirik
- Sebep: Ana boru arızası (başka kurumun şebekeye zarar vermesi)
5 HAZİRAN 2026 İZMİR KARABAĞLAR SU KESİNTİSİ
Karabağlar
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 10:40 - 12:40 │ Süre: 2 saat
- Konum: Arap Hasan │ Basın Sitesi │ Tahsin Yazıcı │ Vatan, 159 Sokak
- Sebep: Müteahhit çalışması
Karabağlar
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma - 11 Haziran 2026 Çarşamba (pazar, arefe ve Kurban Bayramı günleri hariç, 28 gün)
- Saat: 13:00 - 16:00 │ Süre: 3 saat (günlük)
- Konum: Basın Sitesi, arızalı branşmanlar
- Sebep: İçme suyu şebekesi iyileştirme çalışmaları, arızalı branşman yenileme
5 HAZİRAN 2026 İZMİR KONAK SU KESİNTİSİ
Konak
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 10:42 - 12:42 │ Süre: 2 saat
- Konum: Çankaya │ Murat Reis, 159 Sokak
- Sebep: Müteahhit çalışması
5 HAZİRAN 2026 İZMİR MENDERES SU KESİNTİSİ
Menderes
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 10:45 - 12:45 │ Süre: 2 saat
- Konum: Orta, 1300 Sokak ve çevresi
- Sebep: Ana boru arızası
5 HAZİRAN 2026 İZMİR ÖDEMİŞ SU KESİNTİSİ
Ödemiş
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 09:55 - 12:00 │ Süre: 2 saat 5 dakika
- Konum: Günlüce
- Sebep: Ana boru arızası
Ödemiş
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 10:25 - 15:00 │ Süre: 4 saat 35 dakika
- Konum: Meşrutiyet
- Sebep: Ana boru arızası
5 HAZİRAN 2026 İZMİR TORBALI SU KESİNTİSİ
Torbalı
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 10:01 - 13:01 │ Süre: 3 saat
- Konum: Muratbey
- Sebep: Ana boru arızası
5 HAZİRAN 2026 İZMİR URLA SU KESİNTİSİ
Urla
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 08:58 - 10:58 │ Süre: 2 saat
- Konum: İçmeler
- Sebep: Ana boru arızası
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi