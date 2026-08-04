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İzmir'de kan donduran olay: Pompalı tüfekle oğlunu öldürdü

İzmir Bayraklı'da 67 yaşındaki Selçuk Aktan, tartıştığı 33 yaşındaki oğlu Ender Aktan'ı pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Ağır yaralanan genç hastanede can verirken, cinayet şüphelisi baba gözaltına alındı.

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İzmir'de kan donduran olay: Pompalı tüfekle oğlunu öldürdü

İzmir'in Bayraklı ilçesine bağlı Çay Mahallesi'nde sabah 08.30 sıralarında 67 yaşındaki Selçuk Aktan ile 33 yaşındaki oğlu Ender Aktan arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sözlü bir tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen bu gerginlik, kavgaya dönüştü.

İzmir'de kan donduran olay: Pompalı tüfekle oğlunu öldürdü - Resim : 1
Ender Aktan

POMPALI TÜFEKLE OĞLUNU VURDU

Kavganın alevlenmesiyle birlikte öfkesine hakim olamayan baba Selçuk Aktan, eline geçirdiği pompalı tüfekle oğluna ateş etti. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar sağlık ve emniyet birimlerine bildirdi.

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HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Ender Aktan'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulansla hastaneye sevk edilen genç adam, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın hemen ardından polis ekipleri ise cinayet şüphelisi baba Selçuk Aktan'ı gözaltına alarak olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
İzmir Baba Cinayet
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