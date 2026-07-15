İzmir'de kabus! Alevler hızla yayılıp ormana sıçradı

İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Gökdere Mahallesi çevre yolu yakınlarındaki otluk alanda saat 13.00 sıralarında yangın çıktı.

ALEVLER ORMANA SIÇRADI

Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler hızla yayılıp, ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. (DHA)

ORMAN YANGINLARINA KARŞI NELER BİLİNMELİ?

Yaz aylarında artan sıcaklıklar ve kuvvetli rüzgarlar, orman yangını riskini önemli ölçüde artırıyor. Uzmanlar, ormanlık alanlarda ateş yakılmaması, sigara izmaritlerinin doğaya atılmaması ve cam şişe gibi yangına neden olabilecek atıkların çevrede bırakılmaması gerektiğini vurguluyor.

Olası bir yangın görüldüğünde ise vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması, ekiplerin yönlendirmelerine uyulması ve riskli bölgelere yaklaşılmaması büyük önem taşıyor. Yetkililer, alınacak basit önlemler ve erken ihbar sayesinde orman yangınlarının büyümeden kontrol altına alınabileceğine dikkat çekiyor.