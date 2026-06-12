İzmir'de 'Işık Evi' operasyonu: 41 kişi tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY'nin güncel eğitim yapılanması faaliyetlerinin deşifresine yönelik soruşturma yürütüldü.

Soruşturma kapsamında yapılan çalışmalarda, örgüt mensuplarının kamuoyunda "Işık Evi" olarak bilinen öğrenci evlerinde faaliyet yürüttükleri belirlendi. İzmir genelinde örgüt tarafından finanse edildiği değerlendirilen 22 öğrenci evinin bulunduğu, sorumlu konumdaki kişilerin bu evleri gizlilik kurallarına uygun şekilde yönettikleri, kira, iaşe ve diğer temel ihtiyaçları karşıladıkları tespit edildi.

Araştırmalarda ayrıca, sorumlu düzeyde faaliyet gösteren 6 şüphelinin kod isim kullandığı, örgütsel para transferlerinin çeşitli yöntemlerle gizlendiği ve bazı şüphelilerin yurt dışına gezi görünümünde düzenlenen organizasyonlarla örgütsel eğitim kamplarına katıldıklarının değerlendirildiği bildirildi.

Soruşturma kapsamında 9 Haziran'da İzmir merkezli olmak üzere Manisa, Denizli, Niğde, Balıkesir, Aydın, Adana, Bilecik, Kütahya, Düzce, Uşak ve Isparta'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda toplam 80 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 41'i tutuklanırken, 23'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere toplam 38 kişi serbest bırakıldı. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen 1 şüpheli ceza infaz kurumuna teslim edildi. (DHA)