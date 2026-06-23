İzmir'de insanlık dışı vahşet! Yüzgecine parke taşı bağlanmış ölü deniz kaplumbağası bulundu

İzmir'in Selçuk ilçesinde sahilde yüzgecine parke taşı bağlanmış şekilde ölü bir deniz kaplumbağası bulundu. Yaşanan bu korkunç duruma tepki gösteren Ekosistemi Koruma ve Doğa Severler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, "Bu insanlık dışı bir olay. Bunu yapan kişinin ne vicdan ne de duygusunun olmadığını tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.

SAHİLDE KORKUNÇ İHBAR

Olay, Selçuk ilçesinde bulunan Pamucak Sahili'nde meydana geldi. Sahilde hareketsiz bir kaplumbağa gören vatandaşlar, durumu EKODOSD'a bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye giden dernek ekiplerinin yaptığı incelemede, yüzgecine parke taşı bağlı şekilde duran hayvanın hayatını kaybettiği ve türünün yeşil deniz kaplumbağası olduğu tespit edildi.

"ÖNCE ALETLE VURUP ÖLDÜRMÜŞLER, SONRA TAŞ BAĞLAYIP ATMIŞLAR"

Hayvanın üzerinde ağır darbe izleri olduğunu belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, vahşetin detaylarını şu sözlerle anlattı:

"Yaptığımız incelemelerde hayvanın üstünde derin bir kesi izi vardı. Muhtemelen bir aletle vurarak öldürmüşler. Ve daha sonra da ayağına bir parke taşı bağlayıp atmışlar. Ama o parke taşı hafif kaldı galiba çünkü yine denizde sürüklenerek gelmiş."

KUŞADASI'NDA DA BENZER BİR OLAY YAŞANMIŞTI

Bahattin Sürücü, kaplumbağalara yönelik bu acımasızlığın ilk olmadığını da hatırlattı. Benzer bir olayın yakın zamanda, 17 Haziran'da Kuşadası'nda da yaşandığını anımsatan Sürücü, o tarihteki olayda kaplumbağanın şans eseri balıkçılar tarafından fark edilerek zamanında kurtarıldığını ifade etti. (AA)