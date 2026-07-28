İzmir'de faciadan dönüldü: İtfaiyenin hızlı müdahalesi hayat kurtardı

İzmir'in Menemen ilçesine bağlı 29 Ekim Mahallesi'nde bulunan 10 katlı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Gelen ihbar üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri 3,5 tonluk iki arazöz, 15 tonluk iki tonaj aracı, dört adet merdivenli araç, bir aks aracı ve toplam 28 personelle yangına müdahale etti.

Bölgedeki rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sayesinde, binadaki diğer dairelere ve çevre binalara sıçraması önlendi. Yapılan müdahale ile alevler kısa süre içinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

ÇATIDA MAHSUR KALAN 3 İŞÇİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Yangın esnasında binanın çatısında çalıştıkları öğrenilen 3 işçi, alevlerin arasında mahsur kalarak büyük bir tehlike atlattı. Ekiplerin zamanında ve başarılı müdahalesiyle güvenli bir şekilde tahliye edilen işçilerden 2'sinin tedavisi olay yerine gelen sağlık ekiplerince ayakta yapıldı. Dumandan etkilendiği ve yaralandığı belirtilen 1 işçi ise tedbir amacıyla hastaneye sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı. (ANKA)