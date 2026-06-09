İzmir'de eski kocadan kezzapla vahşet: Anne öldü, 13 yaşındaki kızı ağır yaralı!

Erkek şiddetinin bu seferki adresi İzmir oldu. 47 yaşındaki Hakan Ş., boşandığı eski eşi Ayfer Karakayışlı'ya kezzapla saldırdı. Çiftin 13 yaşındaki kızları M. de annesini kurtarmak isterken yaralandı. Ayfer Karakayışlı hayatını kaybederken 13 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Türkiye'de kadınlar ve çocuklar hiçbir yerde güvende değil. Eski eş vahşeti bu kez İzmir'de yaşandı. İddiaya göre Hakan Ş., kezzap satın aldı. Hakan Ş., daha sonra eski eşi Ayfer Karakayışlı'nın yolunu kesti. 13 yaşındaki kızıyla birlikte eve gitmekte olan eski eşinin üzerine kezzap atmaya başladı.

Habertürk'teki habere göre annesinin saldırıya uğradığını gören 13 yaşındaki M., babasına engel olmak için araya girdi. Ancak bu sırada kezzabın bir kısmı da küçük kızın üzerine döküldü. Arbede esnasında Hakan Ş.'nin üzerine de kezzap döküldü.

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ayfer Karakayışlı, Hakan Ş. ve 13 yaşındaki M. hastanede tedavi altına alındı.

ANNE HAYATINI KAYBETTİ

Ayfer Karakayışlı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen dün yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan M.'nin tedavisinin sürdüğü ve yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

Saldırgan Hakan Ş.'nin de hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi.