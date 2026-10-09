İzmir'de 'elektrik akımı' faciası davası: Heyet yeni bilirkişi raporu istedi

İzmir’de yolda yürürken elektrik akımına kapılan Özge Ceren Deniz ile onu kurtarmaya çalışan İnanç Öktemay'ın ölümüne ilişkin 30 sanığın yargılaması devam ediyor.

İstinafta süren yargılamada hapis cezası verilen 30 sanık var. Mahkeme heyeti olaya ilişkin yeni bilirkişi raporu isteyerek davayı erteledi.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesindeki duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ve yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanının söz verdiği tutuksuz sanıklardan İZSU çalışanı Mehmet Zeki Aytulun, "Kadrom kanal işçisi. Ben 23 ay cezaevinde kaldım. Kendime hep 'Nerede hata yaptım?' diye sordum. İZSU'da tek suçlu ben miyim? Kanal, dünyadaki en kötü iş. 65 yaşındayım. Aileme, çocuğuma rezil oldum. Bu kurumda sadece yetkili ben miyim?" ifadelerini kullandı.

Daha sonra cumhuriyet savcısı, mütalaasında ek bilirkişi raporu alınmasını talep etti.

Dinlenen sanık avukatları da farklı bir heyetten yeni bilirkişi raporu alınmasını istedi.

Mahkeme heyeti, yeni ek bilirkişi raporu alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

NE OLDU?

İzmir'in Konak ilçesi Alsancak semtinde 12 Temmuz 2024'te sağanakta yolun karşısına geçmeye çalışırken su birikintisine basıp akıma kapılan Özge Ceren Deniz (23) ile onu kurtarmaya çalışan İnanç Öktemay (44) yaşamını yitirmişti.

Bilirkişi raporunda, su birikintisi yakınındaki mazgalda GDZ Elektrik firmasının kabloları yeterli derinliğe gömmediği, İZSU'nun da mazgal yapımı sırasında kabloları yüzeye yaklaştırdığı ve iki kurum arasında yeterli koordinasyonun bulunmamasının olayın yaşanmasında etkili olduğu belirtilmişti.

Olayla ilgili 46 şüpheli yakalanmış, 13'ü tutuklanmıştı. Yargılama esnasında İZSU çalışanı 2'si tutuklu 6 sanığın memur olmaları nedeniyle dosyası ayrılmış, ara kararda tutuklu 4 sanık tahliye edilmişti.

Tutuklu sanıkların istinaf başvurusu üzerine "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 4 yıl 2 ay ile 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezaları verilen 12 sanık tahliye edilmişti.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, tahliye edilen 30 sanık hakkında duruşma açılmasına karar vermişti.