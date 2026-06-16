İzmir'de barajlar 6 kat daha dolu: Geçen seneden eser yok!

İZSU'nun 16 Haziran verilerinde İzmir'in su sistemindeki erime üç farklı barajda üç farklı eşiği aynı anda zorluyor.

Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı yüzde 70'in altına düşerek yüzde 69,95'e geriledi.

Gördes yüzde 40,27 ile yüzde 40 sınırında, Tahtalı yüzde 53,48 ile kritik yüzde 50 eşiğine 3,48 puan mesafede kaldı.

Toplam kullanılabilir su 355 milyon metreküple geçen yılın aynı döneminin 5,9 katı olsa da her geçen gün bu mesafeler daralıyor.

Tahtalı Barajı'ndaki kullanılabilir su 153,5 milyon metreküpe indi. İZSU'nun Tahtalı'dan günlük yalnızca 116 bin metreküp çekmesi barajdaki düşüşü yavaşlattı. Buna karşılık Gördes'ten günde 243 bin metreküp su çekiliyor, Tahtalı'nın doluluğu bu şekilde korunuyor.

Alaçatı'daki erime ise daha sert oldu. Mayıs ortasından bu yana 6 puanın üzerinde kayıp yaşandı ve baraj artık yüzde 70'in altına indi. Çeşme yarımadasında yaz turizm sezonunun başlamasıyla birlikte talebin katlanması bu düşüşü daha da hızlandıracak.

16 HAZİRAN 2026 İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI

Ürkmez Barajı: Aktif %91,82

Aktif %91,82 Balçova Barajı: Aktif %86,87

Aktif %86,87 Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: Aktif %69,95

Aktif %69,95 Tahtalı Barajı: Aktif %53,48

Aktif %53,48 Gördes Barajı: Aktif %40,27

İZMİR'İN SU ÜRETİMİNDE GÖRÜNMEYEN KAYNAKLAR

İZSU'nun 15 Haziran üretim verileri kent genelinde günlük 698 bin metreküp su üretildiğini gösteriyor. Ancak bu suyun nasıl üretildiğine bakıldığında bazı kaynaklar sıfır üretimde gözüküyor. İzmir'in su ihtiyacı fiilen altı kaynaktan karşılanıyor.

Bu altı kaynağın içinde yük dağılımı da dengesiz. Gördes Barajı tek başına yüzde 34,8 payla en büyük kaynak olarak öne çıkıyor. Göksu kuyuları yüzde 18 ile ikinci, Tahtalı yüzde 16,6 ile üçüncü sırada.

Halkapınar kuyuları yüzde 16,4, Menemen-Çavuşköy kuyuları yüzde 10,5 ve Balçova yüzde 3,6 ile sistemi tamamlıyor. Yer altı kaynaklarının toplam üretimdeki payı yüzde 45 civarında seyrediyor.

İZSU'nun bu kaynak dağılımı bilinçli bir tercih. Tahtalı'nın kapasitesi günde 400 bin metreküpün üzerinde su vermeye yeterli olsa da, İZSU barajı korumak için bu kapasiteyi yüzde 30'unun altında kullanıyor.

Yükü Gördes ve yer altı kuyularına yönlendirerek Tahtalı'nın yüzde 50 eşiğinin üzerinde kalmasını sağlıyor. Ancak Gördes'in yüzde 40 sınırına yaklaşması bu stratejinin ne kadar daha sürdürülebileceği sorusunu gündeme getiriyor.

Mevcut 355 milyon metreküplük kullanılabilir su günlük 698 bin metreküplük tüketimle bölündüğünde yaklaşık 509 günlük rezerve karşılık geliyor. Geçen yıl bu rakam 85 günün altındaydı. İzmir'in su güvencesi geçen yazla kıyaslanamayacak kadar güçlü olsa da, Tahtalı, Gördes ve Alaçatı'nın eş zamanlı olarak kritik eşiklere yaklaşması yaz boyunca dikkatle izlenmeli.

ŞEHİRLERE GÖRE BARAJ DOLULUK ORANLARI

BARAJ DOLULUK ORANI NEDEN ÖNEMLİ?

Doluluk oranları İzmir'in su yönetimi için hem pusula hem erken uyarı işlevi görüyor. 2025 yazındaki kriz, bu rakamların ihmal edilemeyeceğini 13 ilçeye altı ay boyunca gece kesintisiyle hatırlattı.

BARJLARDA DOLULUK ORANI NASIL HESAPLANIYOR?

Baraj gölündeki mevcut su hacmi, barajın azami depolama kapasitesine bölünerek yüzde cinsinden ifade ediliyor. Tahtalı'nın aktif kapasitesi 287 milyon metreküp, bugün 153,5 milyon metreküp kullanılabilir su bulunuyor ve aktif doluluk yüzde 53,48 olarak ölçülüyor. Yağışlar, çekim miktarı ve buharlaşma bu oranı her gün yeniden şekillendiriyor.

AKTİF DOLULUK NEDEN TOPLAM DOLULUKTAN FARKLI?

Her barajın dibinde teknik olarak çekilemeyecek bir su kütlesi bulunur; bu ölü hacim toplam doluluk rakamında sayılır ama gerçekte şehre verilemez. İZSU'nun yayımladığı aktif doluluk yalnızca pompalanabilir suyu kapsar. 2025 sonunda Tahtalı'nın aktif doluluk oranı yüzde 0,13'e düştüğünde barajda görünürde su varken fiilen çekilebilir su kalmamıştı.

İZMİR BARAJLARINDA GÜVENLİ DOLULUK KAÇ OLMALI?

Tahtalı için uzmanlar yüzde 50'yi kritik eşik kabul ediyor. Bu eşiğin altında yaz aylarında kenti beslemek güçleşiyor. Bugün Tahtalı yüzde 53,48 ile bu sınırın 3,48 puan üzerinde ve İZSU'nun bilinçli koruma stratejisi bu mesafeyi açık tutmaya çalışıyor. Alaçatı için ise yaz turizminin Çeşme nüfusunu 3-4 katına çıkardığı düşünülürse yüzde 70'in altı dikkatle izlenmesi gereken bir bölge.

STOKLAR AZALINCA GÜNLÜK HAYAT NASIL ETKİLENİYOR?

Baraj seviyeleri düştükçe su idaresi şebeke basıncını kısarak tüketimi frenlemeye çalışır. Yetersiz kalırsa bölgesel ve saatli kesintiler devreye girer, tarımsal sulama kısıtlanır. İzmir 2025'te bu sürecin en ağır halini yaşadı: Tahtalı tek haneli seviyelere inince 13 ilçede altı ay boyunca gece su kesintisi uygulandı. Gördes'in ölü hacminden su çekildi, 20 yıldır atıl duran Güzelhisar hattı onarılarak sisteme bağlandı.

İZMİR'İN BARAJLARI YALNIZCA İÇME SUYU MU SAĞLIYOR?

Tahtalı, Gördes ve Balçova kentin içme ve kullanma suyuna hizmet ediyor. Tahtalı tek başına İzmir su ihtiyacının yüzde 44'ünü karşılayacak kapasitede olsa da İZSU şu an bu oranı yüzde 17'ye çekerek barajı koruyor. Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı Çeşme yarımadasında hem içme suyu hem sulama suyu sağlıyor. Güzelhisar ağırlıklı olarak sulamaya yönelik çalışsa da kriz dönemlerinde içme suyuna destek verebiliyor.