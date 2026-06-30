İzmir'de 7 katlı apartmanda yangın! 6 kişi tahliye edildi, 2 kişi hastaneye kaldırıldı

İzmir’in Karabağlar ilçesinden korkutan bir yangın haberi daha bir evden geldi. Üçkuyular Mahallesi’nde bulunan 7 katlı bir apartmanın 6. katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi.

Kısa sürede büyüyen yangının dumanları bitişikteki daireyi de sararken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi ve yangın kontrol altına alındı.

Yangına 22 metrelik bir merdivenli araç, 42 metrelik iki merdivenli araç, 15 ton kapasiteli su tankeri, 4 arazöz, 1 AKS ambulansı ve 30 personel ile müdahale edildi.

Ekiplerin koordineli çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak alevlerin diğer dairelere ve çevre yapılara sıçraması önlendi.

6 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Yangın esnasında dairede mahsur kalan 3 kişi ile apartmanda dumandan etkilenen 3 kişi olmak üzere toplam 6 kişi ekiplerce binadan tahliye edildi.

DUMANDAN ETKİLENENLER HASTANEYE KALDIRILDI

Tahliye edilen 6 kişiden 4'üne sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale yapıldı. Dumandan etkilenen diğer 2 kişi ise tedbir amacıyla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. (ANKA)