İzmir'de 21 farklı noktada elektrikler gidecek: GDZ Elektrik saatleri açıkladı
İzmir'de 2 Haziran Salı günü şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle büyük bir kesinti dalgası yaşanacak. Bornova, Buca ve Konak dahil olmak üzere kentin 13 ilçesinde elektrikler 8 saate varan sürelerle kesilecek.
2 HAZİRAN 2026 İZMİR ELEKTRİK KESİNTİLERİ
2 Haziran 2026 Salı günü İzmir’in 13 ilçesinde 21 farklı elektrik kesintisi gerçekleşecek.
Kesinti gerçekleşecek ilçeler:
-
Bornova (3 Kesinti)
-
Buca (3 Kesinti)
-
Çeşme (1 Kesinti)
-
Dikili (2 Kesinti)
-
Güzelbahçe (1 Kesinti)
-
Karabağlar (3 Kesinti)
-
Kemalpaşa (4 Kesinti)
-
Kiraz (1 Kesinti)
-
Konak (2 Kesinti)
-
Ödemiş (1 Kesinti)
-
Selçuk (1 Kesinti)
-
Tire (1 Kesinti)
Kesinti gerçekleşmeyecek ilçeler:
-
Aliağa
-
Balçova
-
Bayındır
-
Bayraklı
-
Bergama
-
Beydağ
-
Çiğli
-
Foça
-
Gaziemir
-
Karaburun
-
Karşıyaka
-
Kınık
-
Menderes
-
Menemen
-
Narlıdere
-
Seferihisar
-
Torbalı
-
Urla
2 HAZİRAN 2026 İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bornova
-
Tarih: 02 Haziran 2026 Salı
-
Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
-
Konum: Kavaklıdere, Kemalpaşa, İncir Sk.
-
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bornova
-
Tarih: 02 Haziran 2026 Salı
-
Saat: 09:30 - 15:30 │ Süre: 6 saat
-
Konum: Barbaros │Gazi Osman Paşa │Meriç │Tuna, 5301. Sk., 5401. Sk., 5401/1. Sk., 5401/2. Sk., 5402. Sk., 5403. Sk., 5404. Sk., 5408. Sk., 5413. Sk., 5413/1. Sk., 5414. Sk., 5415. Sk., 5417. Sk., 5417/1. Sk., 5418. Sk., 5419. Sk., 5420. Sk., 5421. Sk., 5422. Sk., 5423. Sk., 5424. Sk., 5425. Sk., 5500. Sk., 5500/1. Sk., 5500/2. Sk., 5601/2. Sk., Fatih Cd., Kamil Tunca Cd., Kemalpaşa Cd., Refik Tulga Cd., Sanat Cd., Yavuz Selim Cd.
-
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bornova
-
Tarih: 02 Haziran 2026 Salı
-
Saat: 03:00 - 03:15 │ Süre: 15 dakika
-
Konum: Barbaros │Gazi Osman Paşa │Meriç │Tuna, 5301. Sk., 5401. Sk., 5401/1. Sk., 5401/2. Sk., 5402. Sk., 5403. Sk., 5404. Sk., 5408. Sk., 5413. Sk., 5413/1. Sk., 5414. Sk., 5415. Sk., 5417. Sk., 5417/1. Sk., 5418. Sk., 5419. Sk., 5420. Sk., 5421. Sk., 5422. Sk., 5423. Sk., 5424. Sk., 5425. Sk., 5500. Sk., 5500/1. Sk., 5500/2. Sk., 5601/2. Sk., Fatih Cd., Kamil Tunca Cd., Kemalpaşa Cd., Refik Tulga Cd., Sanat Cd., Yavuz Selim Cd.
-
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
2 HAZİRAN 2026 İZMİR BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Buca
-
Tarih: 02 Haziran 2026 Salı
-
Saat: 09:00 - 15:00 │ Süre: 6 saat
-
Konum: Çamlık, 3585. Sk., 3650. Sk., 798. Sk., 803. Sk., 805. Sk., 807. Sk., 807/1. Sk., 808/1. Sk., 809. Sk., 811. Sk., 813. Sk., 814. Sk., 814/1. Sk., 818. Sk., 820. Sk., 822. Sk., 828. Sk., 830. Sk.
-
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Buca
-
Tarih: 02 Haziran 2026 Salı
-
Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
-
Konum: Göksu, 687. Sk., 687/10. Sk., 687/11. Sk., 687/12. Sk., 687/3. Sk., 687/4. Sk., 687/5. Sk., 687/7. Sk., 687/8. Sk., 687/9. Sk., 688. Sk., 688/3. Sk., 688/4. Sk., 690/8. Sk., Aydın Hatboyu Cd.
-
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Buca
-
Tarih: 02 Haziran 2026 Salı
-
Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
-
Konum: Göksu, 687/14. Sk., 687/7. Sk.
-
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
2 HAZİRAN 2026 İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çeşme
-
Tarih: 02 Haziran 2026 Salı
-
Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
-
Konum: Çakabey │Fahrettinpaşa │İsmet İnönü │Musalla │Ovacık, 1002. Sk., 1003. Sk., 1003/1. Sk., 1004. Sk., 1005. Sk., 1006. Sk., 1007. Sk., 1008. Sk., 1021. Sk., 1023. Sk., 1025. Sk., 1026. Sk., 1028. Sk., 1030. Sk., 1031. Sk., 1032. Sk., 1033. Sk., 1034. Sk., 1035. Sk., 1035/1. Sk., 1039. Sk., 1041. Sk., 1042. Sk., 1043. Sk., 1044. Sk., 1045. Sk., 1047. Sk., 1048. Sk., 1049. Sk., 1050. Sk., 1051. Sk., 1052. Sk., 1053. Sk., 1054. Sk., 1055. Sk., 1056. Sk., 1057. Sk., 1058. Sk., 1060. Sk., 1061. Sk., 1062. Sk., 1063. Sk., 1065. Sk., 1068. Sk., 1500. Sk., 1512. Sk., 1521. Sk., 1546. Sk., 1564. Sk., 2005/1. Sk., 2005/2. Sk., 2005/3. Sk., 2006. Sk., 2007. Sk., 2008. Sk., 2009. Sk., 2011. Sk., 2015/1. Sk., 2018. Sk., 2019. Sk., 2020. Sk., 2021. Sk., 2022. Sk., 2023. Sk., 2024. Sk., 2025. Sk., 2028. Sk., 2032. Sk., 2037. Sk., 2039. Sk., 2040. Sk., 2042. Sk., 2043. Sk., 2044. Sk., 2046. Sk., 2048. Sk., 2049. Sk., 2050. Sk., 2051. Sk., 2052. Sk., 2053. Sk., 2055. Sk., 2055/1. Sk., 2056. Sk., 2057. Sk., 2058. Sk., 2059. Sk., 2060. Sk., 2061. Sk., 2062. Sk., 2064. Sk., 2066. Sk., 2069. Sk., 2073. Sk., 2077. Sk., 2078. Sk., 2078/1. Sk., 2079. Sk., 2080. Sk., 2081. Sk., 2082. Sk., 2122. Sk., 2122/1. Sk., 2123. Sk., 2124. Sk., 2125. Sk., 2126. Sk., 2127. Sk., 2132. Sk., 2133. Sk., 2135. Sk., 2136. Sk., 2137. Sk., 2138. Sk., 2140. Sk., 2141. Sk., 2142. Sk., 2143. Sk., 2144. Sk., 2147. Sk., 2148. Sk., 2149. Sk., 2155. Sk., 2156. Sk., 2157. Sk., 2159. Sk., 2160. Sk., 2167. Sk., 2201. Sk., 2202. Sk., 2203. Sk., 2204. Sk., 2205. Sk., 2206. Sk., 2207. Sk., 2208. Sk., 2210. Sk., 2211. Sk., 2212. Sk., 2213. Sk., 2213/1. Sk., 2214. Sk., 2215. Sk., 2216. Sk., 2217. Sk., 2218. Sk., 2219. Sk., 2220. Sk., 2221. Sk., 2224. Sk., 2225. Sk., 2226. Sk., 2227. Sk., 2228. Sk., 2300. Sk., 7000. Sk., 7001. Sk., 7002. Sk., 7003. Sk., 7004. Sk., 7005. Sk., 7006. Sk., 7007. Sk., 7008. Sk., 7010. Sk., 7010/1. Sk., 7011. Sk., 7014. Sk., 7016. Sk., 7017. Sk., 7018. Sk., 7019. Sk., 7020. Sk., 7024. Sk., 7027. Sk., 7028. Sk., 7032. Sk., 7034/1. Sk., 7035. Sk., 7036. Sk., 7036/1. Sk., 7037. Sk., 7038. Sk., 7039. Sk., 7040. Sk., 7040/1. Sk., 7042. Sk., 7043. Sk., 7044. Sk., 7045. Sk., 7046. Sk., 7047. Sk., 7049. Sk., 7051. Sk., 7053. Sk., 7053/1. Sk., 7055. Sk., 7056. Sk., 7059. Sk., 7060. Sk., 7061. Sk., 7063. Sk., 7064. Sk., 7065. Sk., 7068/1. Sk., 7070. Sk., 7071. Sk., 7072. Sk., 7073. Sk., 7074. Sk., 7075. Sk., 7076. Sk., 7078. Sk., 7080. Sk., 7081. Sk., 7083/1. Sk., 7084. Sk., 7088. Sk., 7089. Sk., 7090. Sk., 7091. Sk., 7092. Sk., 7094. Sk., 7095. Sk., 7096. Sk., 7097. Sk., 7099. Sk., 7100. Sk., 7102. Sk., 7103. Sk., 7104. Sk., 7105. Sk., 7106, 7107. Sk., 7109. Sk., 7110. Sk., 7110/1. Sk., 7111. Sk., 7112. Sk., 7113. Sk., 7114. Sk., 7115. Sk., 7116. Sk., 7117. Sk., 7119. Sk., 7120. Sk., 7122. Sk., 7123. Sk., 7125. Sk., 7125/1. Sk., 7126. Sk., 7127. Sk., 7128. Sk., 7132. Sk., 7133. Sk., 7134. Sk., 7135. Sk., 7136. Sk., 7137. Sk., 7138. Sk., 7139. Sk., 7140. Sk., 7140/2. Sk., 7141. Sk., 7142. Sk., 7143. Sk., 7144. Sk., 7145. Sk., 7146. Sk., 7148. Sk., 7150. Sk., 7150/1. Sk., 7151/1. Sk., 7152. Sk., 7152/1. Sk., 7152/2 SOKAK, 7154. Sk., 7155. Sk., 7158. Sk., 7160. Sk., 7161. Sk., 7163. Sk., 7163/1, 7164. Sk., 7165. Sk., 7167. Sk., Akarca Mevkii Küme Evleri, Deveci Alan Küme Evleri, Emine Çizgenakat Sk., İc Yol, İnce Kuyu Mevki, İzmir-Çeşme Otoyolu, Köy Yolu, Sarnıç Mevkii Küme Evleri, Site İci Yol
-
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
2 HAZİRAN 2026 İZMİR DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Dikili
-
Tarih: 02 Haziran 2026 Salı
-
Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
-
Konum: Cumhuriyet, 318. Sk., 320. Sk., 332. Sk., 334. Sk., 336. Sk., 340. Sk., 342. Sk., 357. Sk., 359. Sk., 361. Sk., 362. Sk., 368. Sk., 369. Sk., 370. Sk., 372. Sk., Bahriye Üçok Cd.
-
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Dikili
-
Tarih: 02 Haziran 2026 Salı
-
Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
-
Konum: Cumhuriyet, 358. Sk., 362. Sk., 364. Sk., 368. Sk., 369. Sk., 370. Sk., 371. Sk., 372. Sk., 373. Sk., 373/1. Sk.
-
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
2 HAZİRAN 2026 İZMİR GÜZELBAHÇE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Güzelbahçe
-
Tarih: 02 Haziran 2026 Salı
-
Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
-
Konum: Kahramandere │Yelki, 2369. Sk., 2446. Sk., 825. Sk., 827. Sk., 831. Sk., 892. Sk., 894. Sk., Adnan Menderes Cd., Ali İhsan Gedik Cd., Seferihisar Cd.
-
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
2 HAZİRAN 2026 İZMİR KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Karabağlar
-
Tarih: 02 Haziran 2026 Salı
-
Saat: 09:30 - 15:30 │ Süre: 6 saat
-
Konum: Ali Fuat Erden │Limontepe, 9754. Sk., 9757. Sk., 9761. Sk., 9763/1. Sk., 9770. Sk., 9770/1. Sk., 9771. Sk., 9780. Sk., 9782. Sk., 9783. Sk., Öğretmen Rasime Şeyhoğlu Sk.
-
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Karabağlar
-
Tarih: 02 Haziran 2026 Salı
-
Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
-
Konum: Aydın, 4332. Sk.
-
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Karabağlar
-
Tarih: 02 Haziran 2026 Salı
-
Saat: 09:00 - 16:00 │ Süre: 7 saat
-
Konum: Maliyeciler │Metin Oktay │Salih Omurtak │Şehitler, 52/1. Sk., 52/101. Sk., 52/102. Sk., 52/104. Sk., 52/105. Sk., 52/106. Sk., 52/107. Sk., 52/108. Sk., 52/11. Sk., 52/110. Sk., 52/12. Sk., 52/13. Sk., 52/14. Sk., 52/15. Sk., 52/16. Sk., 52/17. Sk., 52/18. Sk., 52/19. Sk., 52/22. Sk., 52/23. Sk., 52/24. Sk., 52/25. Sk., 52/26. Sk., 52/27. Sk., 52/31. Sk., 52/32. Sk., 52/33. Sk., 52/34. Sk., 52/35. Sk., 52/36. Sk., 52/37. Sk., 52/38. Sk., 52/39. Sk., 52/40. Sk., 52/41. Sk., 52/48. Sk., 52/49. Sk., 52/50. Sk., 52/51. Sk., 52/57. Sk., 52/59. Sk., 52/60. Sk., 52/61. Sk., 52/63. Sk., 52/64. Sk., 52/9. Sk., 9586. Sk., 9602. Sk., 9618. Sk., 9626. Sk., 9628. Sk., 9634. Sk., 9635. Sk., 9636. Sk., 9640. Sk., 9641. Sk., 9642. Sk., 9643. Sk., 9656. Sk., 9659/1. Sk., 9659/2. Sk., 9660. Sk., 9661. Sk., 9662/1. Sk., 9662/3. Sk., 9665/1. Sk.
-
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
2 HAZİRAN 2026 İZMİR KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kemalpaşa
-
Tarih: 02 Haziran 2026 Salı
-
Saat: 09:00 - 15:30 │ Süre: 6 saat 30 dakika
-
Konum: Yenikurudere, YENİ KURUDERE YOLU, Yenikurudere Köyü Yolu
-
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kemalpaşa
-
Tarih: 02 Haziran 2026 Salı
-
Saat: 09:00 - 15:30 │ Süre: 6 saat 30 dakika
-
Konum: Yenikurudere, YENİ KURUDERE YOLU
-
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kemalpaşa
-
Tarih: 02 Haziran 2026 Salı
-
Saat: 09:00 - 15:30 │ Süre: 6 saat 30 dakika
-
Konum: Kamberler, Kamberler Köyü İç Yolu, Kamberler Yolu Küme Evleri
-
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kemalpaşa
-
Tarih: 02 Haziran 2026 Salı
-
Saat: 09:00 - 15:30 │ Süre: 6 saat 30 dakika
-
Konum: Kamberler, Kamberler Köyü İç Yolu, Kamberler Yolu Küme Evleri
-
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
2 HAZİRAN 2026 İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kiraz
-
Tarih: 02 Haziran 2026 Salı
-
Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
-
Konum: Başaran, Başaran Küme Evleri, Başova Küme Evleri
-
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
2 HAZİRAN 2026 İZMİR KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Konak
-
Tarih: 02 Haziran 2026 Salı
-
Saat: 09:00 - 15:00 │ Süre: 6 saat
-
Konum: Mehtap, 3564. Sk., 3580. Sk., 3580/1. Sk., 3584. Sk., 3585. Sk., 3611. Sk., 3612/3. Sk., 3613. Sk., 3614. Sk., 3617. Sk., 3637. Sk., 3640. Sk., 3641. Sk., 3643. Sk., 3644. Sk., 3645. Sk., 3646. Sk., 3647. Sk., 3649. Sk., 3650. Sk., 3660. Sk.
-
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Konak
-
Tarih: 02 Haziran 2026 Salı
-
Saat: 03:00 - 03:15 │ Süre: 15 dakika
-
Konum: Cengiz Topel │Güney │Halkapınar │Mersinli, 1082. Sk., 1186. Sk., 1186/13. Sk., 1186/18. Sk., 1186/19. Sk., 1201/1. Sk., 1202/2. Sk., 1579. Sk., 1580/1. Sk., Fatih Cd., Gaziler Cd., Şehitler Cd.
-
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
2 HAZİRAN 2026 İZMİR ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ödemiş
-
Tarih: 02 Haziran 2026 Salı
-
Saat: 09:00 - 16:00 │ Süre: 7 saat
-
Konum: Seyrekli, Seyrekli Küme Evleri
-
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
2 HAZİRAN 2026 İZMİR SELÇUK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Selçuk
-
Tarih: 02 Haziran 2026 Salı
-
Saat: 10:00 - 14:00 │ Süre: 4 saat
-
Konum: Atatürk, 1027. Sk., 1034. Sk., 1035. Sk., 1036. Sk., 1040. Sk., 1043. Sk., Eşref Arna Cd., Kubilay Cd., Şehit Polis Murat Akancay Cd.
-
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
2 HAZİRAN 2026 İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Tire
-
Tarih: 02 Haziran 2026 Salı
-
Saat: 09:00 - 16:00 │ Süre: 7 saat
-
Konum: Kahrat │Kızılcahavlu, Doğu Küme Evleri
-
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları