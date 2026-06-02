İzmir'de 21 farklı noktada elektrikler gidecek: GDZ Elektrik saatleri açıkladı

İzmir'de 2 Haziran Salı günü şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle büyük bir kesinti dalgası yaşanacak. Bornova, Buca ve Konak dahil olmak üzere kentin 13 ilçesinde elektrikler 8 saate varan sürelerle kesilecek.

2 HAZİRAN 2026 İZMİR ELEKTRİK KESİNTİLERİ

2 Haziran 2026 Salı günü İzmir’in 13 ilçesinde 21 farklı elektrik kesintisi gerçekleşecek.

Kesinti gerçekleşecek ilçeler:

  1. Bornova (3 Kesinti)

  2. Buca (3 Kesinti)

  3. Çeşme (1 Kesinti)

  4. Dikili (2 Kesinti)

  5. Güzelbahçe (1 Kesinti)

  6. Karabağlar (3 Kesinti)

  7. Kemalpaşa (4 Kesinti)

  8. Kiraz (1 Kesinti)

  9. Konak (2 Kesinti)

  10. Ödemiş (1 Kesinti)

  11. Selçuk (1 Kesinti)

  12. Tire (1 Kesinti)

Kesinti gerçekleşmeyecek ilçeler:

  • Aliağa

  • Balçova

  • Bayındır

  • Bayraklı

  • Bergama

  • Beydağ

  • Çiğli

  • Foça

  • Gaziemir

  • Karaburun

  • Karşıyaka

  • Kınık

  • Menderes

  • Menemen

  • Narlıdere

  • Seferihisar

  • Torbalı

  • Urla

2 HAZİRAN 2026 İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bornova

  • Tarih: 02 Haziran 2026 Salı

  • Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat

  • Konum: Kavaklıdere, Kemalpaşa, İncir Sk.

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Bornova

  • Tarih: 02 Haziran 2026 Salı

  • Saat: 09:30 - 15:30 │ Süre: 6 saat

  • Konum: Barbaros │Gazi Osman Paşa │Meriç │Tuna, 5301. Sk., 5401. Sk., 5401/1. Sk., 5401/2. Sk., 5402. Sk., 5403. Sk., 5404. Sk., 5408. Sk., 5413. Sk., 5413/1. Sk., 5414. Sk., 5415. Sk., 5417. Sk., 5417/1. Sk., 5418. Sk., 5419. Sk., 5420. Sk., 5421. Sk., 5422. Sk., 5423. Sk., 5424. Sk., 5425. Sk., 5500. Sk., 5500/1. Sk., 5500/2. Sk., 5601/2. Sk., Fatih Cd., Kamil Tunca Cd., Kemalpaşa Cd., Refik Tulga Cd., Sanat Cd., Yavuz Selim Cd.

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Bornova

  • Tarih: 02 Haziran 2026 Salı

  • Saat: 03:00 - 03:15 │ Süre: 15 dakika

  • Konum: Barbaros │Gazi Osman Paşa │Meriç │Tuna, 5301. Sk., 5401. Sk., 5401/1. Sk., 5401/2. Sk., 5402. Sk., 5403. Sk., 5404. Sk., 5408. Sk., 5413. Sk., 5413/1. Sk., 5414. Sk., 5415. Sk., 5417. Sk., 5417/1. Sk., 5418. Sk., 5419. Sk., 5420. Sk., 5421. Sk., 5422. Sk., 5423. Sk., 5424. Sk., 5425. Sk., 5500. Sk., 5500/1. Sk., 5500/2. Sk., 5601/2. Sk., Fatih Cd., Kamil Tunca Cd., Kemalpaşa Cd., Refik Tulga Cd., Sanat Cd., Yavuz Selim Cd.

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

2 HAZİRAN 2026 İZMİR BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Buca

  • Tarih: 02 Haziran 2026 Salı

  • Saat: 09:00 - 15:00 │ Süre: 6 saat

  • Konum: Çamlık, 3585. Sk., 3650. Sk., 798. Sk., 803. Sk., 805. Sk., 807. Sk., 807/1. Sk., 808/1. Sk., 809. Sk., 811. Sk., 813. Sk., 814. Sk., 814/1. Sk., 818. Sk., 820. Sk., 822. Sk., 828. Sk., 830. Sk.

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Buca

  • Tarih: 02 Haziran 2026 Salı

  • Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat

  • Konum: Göksu, 687. Sk., 687/10. Sk., 687/11. Sk., 687/12. Sk., 687/3. Sk., 687/4. Sk., 687/5. Sk., 687/7. Sk., 687/8. Sk., 687/9. Sk., 688. Sk., 688/3. Sk., 688/4. Sk., 690/8. Sk., Aydın Hatboyu Cd.

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Buca

  • Tarih: 02 Haziran 2026 Salı

  • Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat

  • Konum: Göksu, 687/14. Sk., 687/7. Sk.

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

2 HAZİRAN 2026 İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ

Çeşme

  • Tarih: 02 Haziran 2026 Salı

  • Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat

  • Konum: Çakabey │Fahrettinpaşa │İsmet İnönü │Musalla │Ovacık, 1002. Sk., 1003. Sk., 1003/1. Sk., 1004. Sk., 1005. Sk., 1006. Sk., 1007. Sk., 1008. Sk., 1021. Sk., 1023. Sk., 1025. Sk., 1026. Sk., 1028. Sk., 1030. Sk., 1031. Sk., 1032. Sk., 1033. Sk., 1034. Sk., 1035. Sk., 1035/1. Sk., 1039. Sk., 1041. Sk., 1042. Sk., 1043. Sk., 1044. Sk., 1045. Sk., 1047. Sk., 1048. Sk., 1049. Sk., 1050. Sk., 1051. Sk., 1052. Sk., 1053. Sk., 1054. Sk., 1055. Sk., 1056. Sk., 1057. Sk., 1058. Sk., 1060. Sk., 1061. Sk., 1062. Sk., 1063. Sk., 1065. Sk., 1068. Sk., 1500. Sk., 1512. Sk., 1521. Sk., 1546. Sk., 1564. Sk., 2005/1. Sk., 2005/2. Sk., 2005/3. Sk., 2006. Sk., 2007. Sk., 2008. Sk., 2009. Sk., 2011. Sk., 2015/1. Sk., 2018. Sk., 2019. Sk., 2020. Sk., 2021. Sk., 2022. Sk., 2023. Sk., 2024. Sk., 2025. Sk., 2028. Sk., 2032. Sk., 2037. Sk., 2039. Sk., 2040. Sk., 2042. Sk., 2043. Sk., 2044. Sk., 2046. Sk., 2048. Sk., 2049. Sk., 2050. Sk., 2051. Sk., 2052. Sk., 2053. Sk., 2055. Sk., 2055/1. Sk., 2056. Sk., 2057. Sk., 2058. Sk., 2059. Sk., 2060. Sk., 2061. Sk., 2062. Sk., 2064. Sk., 2066. Sk., 2069. Sk., 2073. Sk., 2077. Sk., 2078. Sk., 2078/1. Sk., 2079. Sk., 2080. Sk., 2081. Sk., 2082. Sk., 2122. Sk., 2122/1. Sk., 2123. Sk., 2124. Sk., 2125. Sk., 2126. Sk., 2127. Sk., 2132. Sk., 2133. Sk., 2135. Sk., 2136. Sk., 2137. Sk., 2138. Sk., 2140. Sk., 2141. Sk., 2142. Sk., 2143. Sk., 2144. Sk., 2147. Sk., 2148. Sk., 2149. Sk., 2155. Sk., 2156. Sk., 2157. Sk., 2159. Sk., 2160. Sk., 2167. Sk., 2201. Sk., 2202. Sk., 2203. Sk., 2204. Sk., 2205. Sk., 2206. Sk., 2207. Sk., 2208. Sk., 2210. Sk., 2211. Sk., 2212. Sk., 2213. Sk., 2213/1. Sk., 2214. Sk., 2215. Sk., 2216. Sk., 2217. Sk., 2218. Sk., 2219. Sk., 2220. Sk., 2221. Sk., 2224. Sk., 2225. Sk., 2226. Sk., 2227. Sk., 2228. Sk., 2300. Sk., 7000. Sk., 7001. Sk., 7002. Sk., 7003. Sk., 7004. Sk., 7005. Sk., 7006. Sk., 7007. Sk., 7008. Sk., 7010. Sk., 7010/1. Sk., 7011. Sk., 7014. Sk., 7016. Sk., 7017. Sk., 7018. Sk., 7019. Sk., 7020. Sk., 7024. Sk., 7027. Sk., 7028. Sk., 7032. Sk., 7034/1. Sk., 7035. Sk., 7036. Sk., 7036/1. Sk., 7037. Sk., 7038. Sk., 7039. Sk., 7040. Sk., 7040/1. Sk., 7042. Sk., 7043. Sk., 7044. Sk., 7045. Sk., 7046. Sk., 7047. Sk., 7049. Sk., 7051. Sk., 7053. Sk., 7053/1. Sk., 7055. Sk., 7056. Sk., 7059. Sk., 7060. Sk., 7061. Sk., 7063. Sk., 7064. Sk., 7065. Sk., 7068/1. Sk., 7070. Sk., 7071. Sk., 7072. Sk., 7073. Sk., 7074. Sk., 7075. Sk., 7076. Sk., 7078. Sk., 7080. Sk., 7081. Sk., 7083/1. Sk., 7084. Sk., 7088. Sk., 7089. Sk., 7090. Sk., 7091. Sk., 7092. Sk., 7094. Sk., 7095. Sk., 7096. Sk., 7097. Sk., 7099. Sk., 7100. Sk., 7102. Sk., 7103. Sk., 7104. Sk., 7105. Sk., 7106, 7107. Sk., 7109. Sk., 7110. Sk., 7110/1. Sk., 7111. Sk., 7112. Sk., 7113. Sk., 7114. Sk., 7115. Sk., 7116. Sk., 7117. Sk., 7119. Sk., 7120. Sk., 7122. Sk., 7123. Sk., 7125. Sk., 7125/1. Sk., 7126. Sk., 7127. Sk., 7128. Sk., 7132. Sk., 7133. Sk., 7134. Sk., 7135. Sk., 7136. Sk., 7137. Sk., 7138. Sk., 7139. Sk., 7140. Sk., 7140/2. Sk., 7141. Sk., 7142. Sk., 7143. Sk., 7144. Sk., 7145. Sk., 7146. Sk., 7148. Sk., 7150. Sk., 7150/1. Sk., 7151/1. Sk., 7152. Sk., 7152/1. Sk., 7152/2 SOKAK, 7154. Sk., 7155. Sk., 7158. Sk., 7160. Sk., 7161. Sk., 7163. Sk., 7163/1, 7164. Sk., 7165. Sk., 7167. Sk., Akarca Mevkii Küme Evleri, Deveci Alan Küme Evleri, Emine Çizgenakat Sk., İc Yol, İnce Kuyu Mevki, İzmir-Çeşme Otoyolu, Köy Yolu, Sarnıç Mevkii Küme Evleri, Site İci Yol

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

2 HAZİRAN 2026 İZMİR DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Dikili

  • Tarih: 02 Haziran 2026 Salı

  • Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat

  • Konum: Cumhuriyet, 318. Sk., 320. Sk., 332. Sk., 334. Sk., 336. Sk., 340. Sk., 342. Sk., 357. Sk., 359. Sk., 361. Sk., 362. Sk., 368. Sk., 369. Sk., 370. Sk., 372. Sk., Bahriye Üçok Cd.

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Dikili

  • Tarih: 02 Haziran 2026 Salı

  • Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat

  • Konum: Cumhuriyet, 358. Sk., 362. Sk., 364. Sk., 368. Sk., 369. Sk., 370. Sk., 371. Sk., 372. Sk., 373. Sk., 373/1. Sk.

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

2 HAZİRAN 2026 İZMİR GÜZELBAHÇE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Güzelbahçe

  • Tarih: 02 Haziran 2026 Salı

  • Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat

  • Konum: Kahramandere │Yelki, 2369. Sk., 2446. Sk., 825. Sk., 827. Sk., 831. Sk., 892. Sk., 894. Sk., Adnan Menderes Cd., Ali İhsan Gedik Cd., Seferihisar Cd.

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

2 HAZİRAN 2026 İZMİR KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Karabağlar

  • Tarih: 02 Haziran 2026 Salı

  • Saat: 09:30 - 15:30 │ Süre: 6 saat

  • Konum: Ali Fuat Erden │Limontepe, 9754. Sk., 9757. Sk., 9761. Sk., 9763/1. Sk., 9770. Sk., 9770/1. Sk., 9771. Sk., 9780. Sk., 9782. Sk., 9783. Sk., Öğretmen Rasime Şeyhoğlu Sk.

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Karabağlar

  • Tarih: 02 Haziran 2026 Salı

  • Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat

  • Konum: Aydın, 4332. Sk.

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Karabağlar

  • Tarih: 02 Haziran 2026 Salı

  • Saat: 09:00 - 16:00 │ Süre: 7 saat

  • Konum: Maliyeciler │Metin Oktay │Salih Omurtak │Şehitler, 52/1. Sk., 52/101. Sk., 52/102. Sk., 52/104. Sk., 52/105. Sk., 52/106. Sk., 52/107. Sk., 52/108. Sk., 52/11. Sk., 52/110. Sk., 52/12. Sk., 52/13. Sk., 52/14. Sk., 52/15. Sk., 52/16. Sk., 52/17. Sk., 52/18. Sk., 52/19. Sk., 52/22. Sk., 52/23. Sk., 52/24. Sk., 52/25. Sk., 52/26. Sk., 52/27. Sk., 52/31. Sk., 52/32. Sk., 52/33. Sk., 52/34. Sk., 52/35. Sk., 52/36. Sk., 52/37. Sk., 52/38. Sk., 52/39. Sk., 52/40. Sk., 52/41. Sk., 52/48. Sk., 52/49. Sk., 52/50. Sk., 52/51. Sk., 52/57. Sk., 52/59. Sk., 52/60. Sk., 52/61. Sk., 52/63. Sk., 52/64. Sk., 52/9. Sk., 9586. Sk., 9602. Sk., 9618. Sk., 9626. Sk., 9628. Sk., 9634. Sk., 9635. Sk., 9636. Sk., 9640. Sk., 9641. Sk., 9642. Sk., 9643. Sk., 9656. Sk., 9659/1. Sk., 9659/2. Sk., 9660. Sk., 9661. Sk., 9662/1. Sk., 9662/3. Sk., 9665/1. Sk.

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

2 HAZİRAN 2026 İZMİR KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kemalpaşa

  • Tarih: 02 Haziran 2026 Salı

  • Saat: 09:00 - 15:30 │ Süre: 6 saat 30 dakika

  • Konum: Yenikurudere, YENİ KURUDERE YOLU, Yenikurudere Köyü Yolu

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kemalpaşa

  • Tarih: 02 Haziran 2026 Salı

  • Saat: 09:00 - 15:30 │ Süre: 6 saat 30 dakika

  • Konum: Yenikurudere, YENİ KURUDERE YOLU

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kemalpaşa

  • Tarih: 02 Haziran 2026 Salı

  • Saat: 09:00 - 15:30 │ Süre: 6 saat 30 dakika

  • Konum: Kamberler, Kamberler Köyü İç Yolu, Kamberler Yolu Küme Evleri

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kemalpaşa

  • Tarih: 02 Haziran 2026 Salı

  • Saat: 09:00 - 15:30 │ Süre: 6 saat 30 dakika

  • Konum: Kamberler, Kamberler Köyü İç Yolu, Kamberler Yolu Küme Evleri

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

2 HAZİRAN 2026 İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kiraz

  • Tarih: 02 Haziran 2026 Salı

  • Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat

  • Konum: Başaran, Başaran Küme Evleri, Başova Küme Evleri

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

2 HAZİRAN 2026 İZMİR KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Konak

  • Tarih: 02 Haziran 2026 Salı

  • Saat: 09:00 - 15:00 │ Süre: 6 saat

  • Konum: Mehtap, 3564. Sk., 3580. Sk., 3580/1. Sk., 3584. Sk., 3585. Sk., 3611. Sk., 3612/3. Sk., 3613. Sk., 3614. Sk., 3617. Sk., 3637. Sk., 3640. Sk., 3641. Sk., 3643. Sk., 3644. Sk., 3645. Sk., 3646. Sk., 3647. Sk., 3649. Sk., 3650. Sk., 3660. Sk.

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Konak

  • Tarih: 02 Haziran 2026 Salı

  • Saat: 03:00 - 03:15 │ Süre: 15 dakika

  • Konum: Cengiz Topel │Güney │Halkapınar │Mersinli, 1082. Sk., 1186. Sk., 1186/13. Sk., 1186/18. Sk., 1186/19. Sk., 1201/1. Sk., 1202/2. Sk., 1579. Sk., 1580/1. Sk., Fatih Cd., Gaziler Cd., Şehitler Cd.

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

2 HAZİRAN 2026 İZMİR ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ödemiş

  • Tarih: 02 Haziran 2026 Salı

  • Saat: 09:00 - 16:00 │ Süre: 7 saat

  • Konum: Seyrekli, Seyrekli Küme Evleri

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

2 HAZİRAN 2026 İZMİR SELÇUK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Selçuk

  • Tarih: 02 Haziran 2026 Salı

  • Saat: 10:00 - 14:00 │ Süre: 4 saat

  • Konum: Atatürk, 1027. Sk., 1034. Sk., 1035. Sk., 1036. Sk., 1040. Sk., 1043. Sk., Eşref Arna Cd., Kubilay Cd., Şehit Polis Murat Akancay Cd.

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

2 HAZİRAN 2026 İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Tire

  • Tarih: 02 Haziran 2026 Salı

  • Saat: 09:00 - 16:00 │ Süre: 7 saat

  • Konum: Kahrat │Kızılcahavlu, Doğu Küme Evleri

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
İzmir Elektrik Kesintisi
