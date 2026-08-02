İzmir Seferihisar'da 34 düzensiz göçmen yakalandı
Aralarında bir çocuğun da bulunduğu 34 düzensiz göçmen İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında yakalanırken, organizatör olduğu değerlendirilen 2 kişi karada gözaltına alındı. Denizde durdurulan göçmenler İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan resmi bilgilere göre, Seferihisar sınırları içindeki Akvaryum Koyu'nda bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu tespiti üzerine ekipler yönlendirildi. Bölgeye Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile Sahil Güvenlik botu sevk edildi.
1'İ ÇOCUK 34 GÖÇMEN LASTİK BOTTA DURDURULDU
Akvaryum Koyu açıklarında tespit edilen lastik bot Sahil Güvenlik ekiplerince durduruldu. Bot içerisindeki 1'i çocuk olmak üzere toplam 34 düzensiz göçmen yakalanarak muhafaza altına alındı.
JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK'TEN ORTAK OPERASYON
Denizdeki müdahaleyle eş zamanlı olarak Seferihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle ortak çalışma yürütüldü. Saha incelemeleri neticesinde göçmen kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen 2 şüpheli karada gözaltına alındı.
GÖÇ İDARESİ'NE SEVK EDİLDİLER
Yakalanan 34 düzensiz göçmen, kolluk kuvvetlerindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.