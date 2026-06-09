İzmir Meclisi’nde Rahmi Koç tartışması! Cemil Tugay’dan AKP'li Aydemir’e 'Siz özür dilediniz mi?' çıkışı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı’nda Rahmi Koç’un İzmir Amerikan Hastanesi’nin açılışında anlattığı ve tepki çeken “Kürt kadın hasta” fıkrası gündeme geldi. AKP'li Latif Aydemir, Rahmi Koç'un özür dilemesi gerektiğini ifade etti. Aydemir'e yanıt veren Başkan Cemil Tugay, Koç’un sözlerinin hatalı olduğunu ancak özür dilediğini belirterek, Aydemir’in geçmişteki kadın cinayetleriyle ilgili "Öldüren kadar ölenler de suçlu" açıklamalarını hatırlattı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin haziran ayı olağan meclis toplantısında, Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç’un İzmir Amerikan Hastanesi’nin açılışında anlattığı ve kamuoyunda tartışma yaratan “Kürt kadın hasta” fıkrası gündeme taşındı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın yönettiği oturumda, meclis üyelerinin önergelerinin görüşüldüğü bölümde söz konusu tartışma ele alındı. Daha önce kadın cinayetlerine ilişkin kullandığı, "Öldüren kadar ölenler de suçlu" ifadeleri nedeniyle kamuoyunda tepki çeken meclis üyesi Latif Aydemir, Rahmi Koç’un açıklamalarıyla ilgili yazılı önerge vererek belediye yönetiminin konuya ilişkin bir kınama mesajı yayımlayıp yayımlamadığını sordu.

"ARKASINDA DURDUĞU BİR CÜMLE ETMEDİ"

Tugay, Koç’un kullandığı ifadelerin doğru ve uygun olmadığını belirterek şöyle konuştu:

“Rahmi Koç’un ifadelerinin hiçbir zaman bunun doğru olduğunu söyleyemeyiz. Yakışmamıştır, uygun değildir. Kendisi de zaten özür diledi ifadelerinden dolayı. Bu noktada, lincin bakışına baktığımızda Kürt kadınlarını aşağılamayı amaçlayan bir söylem olduğunu düşünmüyorum. İnsan bazen söylediği sözün nereye gittiğini hesaplamadan, bilmeden, kötü niyet taşımadan hatalı şeyler söyleyebilir. Hemen linç etmemek lazım. Bu insanın nasıl bir insan olduğuna, geçmişten bugüne nasıl yaşadığına, hepsine bakmak lazım. Yani ağzından istemeden bir şey kaçırdı belli ki. Sonrasında da özür diledi. Yani arkasında durduğu bir cümle etmedi.”

"SİZ ÖZÜR DİLEDİNİZ Mİ?"

Tugay’ın değerlendirmelerinin ardından yeniden söz alan Latif Aydemir ise kadın hakları konusunda hassasiyet gösterildiği kadar Rahmi Koç’un sözlerine karşı da açık bir tavır alınması gerektiğini savundu. Aydemir, “Ben Amerikan Hastanesi’ni ve Rahmi Koç’u kınıyorum. Yazıklar olsun, ‘koç’ gibi özür dileyecek” ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Tugay, Aydemir’in geçmişte kadın cinayetleriyle ilgili yaptığı açıklamaları gündeme getirerek dikkat çeken bir çıkış yaptı. Tugay, “Bu konuşmanın bilinçli bir aşağılama amacı taşıdığını düşünmüyorum ama hatalıydı ve özür dilendi. Latif Bey, siz yaptığınız açıklamalardan dolayı özür dilediniz mi? Ben hatırlamıyorum. Bence sizin de özür dilemeniz gereken bir konu var” dedi.

Aydemir’in “Konumuz Koç” diyerek yanıt vermesi üzerine meclis salonunda kısa süreli tartışma yaşanırken, CHP’li üyeler Aydemir’in tutumuna tepki gösterdi.

NE OLMUŞTU?

Kasım ayında gerçekleştirilen bir meclis toplantısında konuşan Latif Aydemir, kadın cinayetlerine ilişkin değerlendirmesinde, “Hanımlarımızı tenzih ediyorum ama bir kısmı bayanlar olmak üzere erkeklerin de çoğunda öldüren kadar ölenler de suçludur” ifadelerini kullanmıştı. Açıklamalar kamuoyunda geniş tepki çekmişti.

Söz konusu ifadelerin ardından AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Aydemir’in kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini duyurmuştu.

Yaşanan gelişmeler sonrasında yazılı bir açıklama yapan Aydemir, sözlerinin yanlış anlaşıldığını savunarak kamuoyundan özür dilemiş ve AKP’den istifa ettiğini açıklamıştı. (ANKA)