İzmir görevi Tahtalı'dan Gördes'e devretti: İlk kez geriledi

İZSU'nun Tahtalı Barajı'nı korumak için yükü aktardığı Gördes Barajı'nda doluluk oranı düşüşe geçti. 12 Haziran itibarıyla Gördes aktif doluluk oranı yüzde 40,51'e gerilerken, Tahtalı Barajı yüzde 53,78 ile kritik eşiğe 3,78 puan mesafede kalmaya devam ediyor. Toplam kullanılabilir su 357 milyon metreküple geçen yılın aynı döneminin 5,7 katı olsa da tüm barajlarda erime eğilimi belirginleşiyor.

İZSU'nun 12 Haziran verilerine göre Tahtalı Barajı'ndaki kullanılabilir su 154 milyon metreküpe indi. Haziran ayının başından bu yana Tahtalı'da su oranı yüzde 0,70 oranında azaldı. İzmir su üretiminde Tahtalı'nın payını yüzde düşürerek, yükü büyük ölçüde Gördes'e ve yer altı kaynaklarına kaydırılmış durumda.

Geçen yılın aynı tarihinde Tahtalı'nın aktif doluluk oranı yüzde 13,63, Gördes'inki yüzde 3,05'ti. Beş barajdaki toplam kullanılabilir su yalnızca 63 milyon metreküptü. Bu yıl aynı tarihte 357 milyon metreküp kullanılabilir su bulunuyor.

İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI (12 HAZİRAN 2026)

Ürkmez Barajı: %97,55

%97,55 Balçova Barajı: %87,76

%87,76 Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: %70,91

%70,91 Tahtalı Barajı: %53,78

%53,78 Gördes Barajı: %40,51

GÖRDES'E YÜKLENEN SİSTEM VE İZSU'NUN DENGE STRATEJİSİ

İzmir'de son verilere göre günde 703 bin metreküp su veriliyor ve bu üretimin en büyük kaynağı yüzde 34,3 payla Gördes Barajı. Tahtalı Barajı yüzde 16,9 ile sağlanan su miktarında üçüncü sıraya düşmüş durumda. İZSU, Tahtalı üzerindeki baskıyı azaltmak için Gördes'ten çekimi artırdı.

Haftalardır yüzde 41,22'de sabit kalan Gördes Barajı'nda aktif doluluk oranı ilk kez yüzde 40,51'e geriledi. Gördes'in toplam kapasitesi 453 milyon metreküple İzmir'in en büyük barajı olsa da, günde 241 bin metreküplük çekim sürdükçe düşüşün hızlanması kaçınılmaz olacak.

Yer altı kaynakları da sisteme ciddi katkı sağlamaya devam ediyor. Göksu kuyuları yüzde 17,9 payla (126 bin metreküp), Halkapınar kuyuları yüzde 16,5 payla (116 bin metreküp) ve Menemen-Çavuşköy kuyuları yüzde 10,3 payla (72 bin metreküp) günlük üretimin önemli bir bölümünü karşılıyor.

Mevcut 357 milyon metreküplük kullanılabilir su, günlük 703 bin metreküplük tüketimle bölündüğünde yaklaşık 508 günlük rezerve karşılık geliyor. Geçen yıl aynı tarihte İzmir'in su güvencesi 90 günün altındaydı.

Yine de İZSU'nun Gördes'e yüklenme stratejisi sınırsız değil. Tahtalı kritik eşik olan yüzde 50'nin üzerinde tutulurken Gördes'in de yüzde 30'un altına düşmemesi gerekiyor. Önümüzdeki haftalarda bu iki baraj arasındaki denge, İzmir'in yaz geçirme planının merkezinde olmaya devam edecek.

ŞEHİRLERE GÖRE BARAJ DOLULUK ORANLARI

BARAJ DOLULUK ORANI NEDEN ÖNEMLİ?

İzmir gibi su kaynaklarının sınırlı sayıda baraj ve yer altı kuyusuna dağıldığı şehirlerde doluluk oranları, olası bir su krizinin ne kadar uzakta olduğunu gösteren en güvenilir erken uyarı sinyalidir. 2025 yazında yaşanan kesinti deneyimi, bu rakamların günlük hayata nasıl doğrudan yansıdığını İzmirlilere acı biçimde hatırlattı.

BARAJ DOLULUK ORANI TAM OLARAK NEYİ GÖSTERİR?

Bir barajdaki mevcut su hacminin, o barajın tasarım kapasitesine yüzdelik oranı baraj doluluk oranını verir. Tahtalı Barajı'nın aktif kapasitesi 287 milyon metreküptür, bugün içinde 154 milyon metreküp kullanılabilir su varsa aktif doluluk yüzde 53,78 olarak ölçülüyor. Bu oran mevsimsel yağışlar, kentsel çekim miktarı ve buharlaşma gibi faktörlere bağlı olarak her gün yeniden hesaplanıyor.

TOPLAM DOLULUK MU AKTİF DOLULUK MU ESAS ALINMALI?

İZSU verileri barajlar için aktif doluluk rakamı sunuyor ve doğru olan da buna bakmak. Barajların dip kotunda kalan su fiziksel olarak pompalanıp şebekeye aktarılamıyor. Bu ölü hacim, toplam doluluk yüzdesini olduğundan yüksek gösterebilir.

İzmir'de Tahtalı'nın toplam hacmi 174 milyon metreküpken kullanılabilir kısmı 154 milyon metreküp. Aradaki 20 milyon metreküp ise ölü hacmi oluşturuyor.

İZMİR BARAJLARINDA GÜVENLİ SEVİYE KAÇ OLMALI?

Tahtalı Barajı için uzmanlar yüzde 50'yi kritik sınır kabul ediyor. Bu eşiğin altında yaz boyunca artan tüketimi karşılamak güçleşiyor ve kesinti riski beliriyor. Tahtalı Barajı geçen sene ağustosta tek haneli seviyelere inince 13 ilçede altı ay boyunca gece su kesintisi uygulandı.

BARAJLARDAKİ SU TÜKENMEYE BAŞLAYINCA NE OLUR?

Su stokları azaldıkça idareler önce şebeke basıncını düşürür, ardından belirli saatlerde bölgesel kesintiler uygular. Tarımsal sulamaya ayrılan pay kısılır, sanayiye verilen su azaltılır. Kriz derinleşirse acil kaynaklar devreye girer.

İzmir 2025'te bu sürecin tamamını yaşadı: Gördes'in ölü hacminden su çekildi, 20 yıldır kullanılmayan Güzelhisar hattı onarılarak sisteme bağlandı, yer altı kuyuları yenilendi. Bu olağanüstü önlemlerle kentin su ihtiyacının yüzde 28'i karşılanabildi.

İZMİR'DEKİ BARAJLAR HANGİ AMAÇLARLA KULLANILIYOR?

Tahtalı, Gördes ve Balçova doğrudan kentin içme ve kullanma suyu ihtiyacına hizmet ediyor. Tahtalı tek başına İzmir'in içme suyunun yaklaşık yüzde 44'ünü karşılayacak kapasiteye sahip, ancak İZSU şu an bilinçli olarak bu oranı yüzde 17'ye çekerek barajı koruyor. Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı Çeşme yarımadasına hem içme suyu hem sulama suyu sağlıyor ve yaz turizm sezonunda talebin katlanmasıyla özel bir önem taşıyor. Ürkmez küçük kapasitesine rağmen çabuk dolması sayesinde sisteme katkı veriyor.