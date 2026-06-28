İZBETON'a yönelik soruşturmada gözaltına alınan 7 kişi serbest bırakıldı

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen isimler, çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ve başka bir soruşturma kapsamında halihazırda tutuklu bulunan eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya hakkında da bu soruşturma kapsamında adli kontrol uygulanması kararlaştırıldı.

OPERASYON SÜRECİ VE GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 Haziran'da operasyon düzenledi. Operasyonda şirketin eski yöneticileri H.Ş., M.A.B. ve G.B. ile elektrik mühendisi S.Ö., inşaat mühendisi S.Ç. ve ambar sorumlusu S.A. gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan inşaat mühendisi M.İ.'nin de işlemlerinin yapılmasıyla gözaltındaki kişi sayısı 7'ye ulaştı.

SORUŞTURMANIN GEREKÇESİ VE YÖNELTİLEN İDDİALAR

Soruşturma, İZBETON'un 2023 yılına ait iki ayrı ihalesi hakkında başlatıldı. İhalelerle ilgili olarak "resmi belgede sahtecilik", "edimin ifasına fesat karıştırma" ve "görevi kötüye kullanma" iddiaları yöneltildi. Soruşturma kapsamında, aralarında eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da bulunduğu kişiler hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.