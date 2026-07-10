İyiliğin karşılığı 5 milyon liralık vurgun oldu: Eski polise 8 yıl hapis

Konya'da Meram ilçesi Karahüyük Mahallesi Hatıp Caddesi'nde düğün salonu işleten İsmail Hepokur (58), geçen yıl ekim ayında eski bir arkadaşının damadı olan ve eşinden boşanan eski polis memuru Hakan Çığır’ın (38) durumuna üzülerek yardım eli uzattı. Hepokur ve eşi, iki çocuk sahibi çiftin yuvası yıkılmasın diye Çığır'ın borçlarını ödedi, eşiyle barışması için otomobil kiralayarak onları tatile gönderdi. Bu süreçte ara sıra düğün salonuna gelerek işlere yardım eden Çığır ise esnafın kendisine gösterdiği güveni suiistimal etti. Aralık ayında mutfaktaki çiçek bamyaların bittiğini fark ederek ana depoya giden Hepokur, tonlarca ürünün eksik olduğunu gördü.

İsmail Hepokur

'ENGELLİ TUVALETİ' YAZILI DEPONUN MENTEŞELERİNİ SÖKMÜŞ

Düğünlerde kullanılan yemek miktarları ile mevcut stoku karşılaştıran İsmail Hepokur, piyasa değeri oldukça yüksek olan yaklaşık 2 ton çiçek bamyanın depoda olmadığını belirledi. Çalışanlarından yanıt alamayınca durumu polise bildiren Hepokur, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerinin incelemesiyle sarsıldı. Güvenlik güçleri, bamyaları çalan kişinin Hepokur'un elinden tutup yardım ettiği eski polis memuru Hakan Çığır olduğunu tespit etti. 26 Ocak günü gözaltına alınarak tutuklanan Çığır'ın, hırsızlık olayını fark edilmemek için 6-7 güne yayarak gündüz vakti gerçekleştirdiği ve dikkat çekmemek amacıyla kapısında "engelli tuvaleti" yazan deponun kilitli kapı menteşelerini sökerek içeri girdiği ortaya çıktı.

ÇALDIĞI BAMYALARI SATIP ŞANS OYUNU OYNAMIŞ

Konya 27'nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde 'Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' ve 'Mala zarar verme' suçlarından yargılanan Hakan Çığır, mahkemedeki savunmasında suçunu itiraf ederken şu ifadeleri kullandı:

“Ben hırsızlık maksadıyla bu işi yapmadım. Eşimle ayrılmamın sebebi maddiyattı. Eşimle birleşmem için borcumu kapatmam gerekiyordu. Ben de bir türlü çıkış yolu bulamadım. Müştekinin mallarını satar, daha sonra yerine koyarım, diye düşündüm; ancak malları yerine koyamadan gözaltına alındım. Bir an önce müştekinin zararını karşılayıp aileme kavuşmak istiyorum. Bamyaların bulunduğu deponun bir tanesi kilitliydi, bir tanesi kilitli değildi. Kilitli olan yerin kapı menteşesini söküp içeriye girdim. Bamyaları alıp çıkınca kapıyı tekrar yerine taktım. Ben bu bamyaları farklı günlerde olmak üzere 6-7 günde, gündüz vakti aldım. Bir iş yerine yaklaşık 6-7 çuval bamya sattım. Bir çuvalın ağırlığı 57-65 kilo kadardı. Başka bir iş yerine de çuvalla bamya sattım, oradan da 134 bin TL verdiler. Ben hırsızlığın ortaya çıkmaması için bazı şans oyunları oynadım. Geri kalanı ile de borçlarımı kapattım. Ayrıca müştekinin zararı da 5 milyon TL değildir. Bakmakla yükümlü olduğum ailem var. Ben yaptığım suçu ikrar etmiyorum, bu suçu meslek haline getirmiş birisi değilim.”

Hakan Çığır

Mahkeme heyeti, mayıs ayında yapılan karar duruşmasında, hırsızlık suçunu birden fazla kez işlediği gerekçesiyle sanığa önce 10 yıl hapis cezası verdi. Ardından 'iyi hal' indirimi uygulayarak cezayı 8 yıl 4 aya düşürdü ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.

"İHTİYACINDAN SATTIĞIN SENİN OLSUN DEDİM, İNKAR ETTİ"

Yaşadığı mağduriyeti dile getiren düğün salonu sahibi İsmail Hepokur, hırsızlığın ortaya çıkmasının ardından sanığa sunduğu uzlaşı teklifinin de reddedildiğini belirterek şöyle konuştu:

“Eşimle istişare ederek birlikte yardım etme kararı aldık. Yuvaları yıkılmasın istedik. Mahkemelik olmuşlardı ve mahkemenin sonucunda da ayrıldılar. Biz de iki kız çocuğu var diye yuvayı tekrar birleştirelim diye eşimle birlikte mücadele ettik. Mücadele ederken borçlarına ödemeler yaptık. Ondan sonra birleştirmek için mücadelemizi verdik. Hırsızlık olayında iki tane depom vardı. Deponun biri hırsızlık olayı olursa, hırsız şüphelenmesin diye kapısına ‘engelli tuvaleti’ yazdık. Hırsızlık olayından sonra elinden tutup, yardım ettiğimiz Hakan Çığır ile konuştum. 'İhtiyacından dolayı sattığın senin olsun. Geri kalanını bana ver. Hukuki yollara başvurmayacağım. Bedeli ne olursa olsun, yaşananları halının altına koyacağım.' dedim. İtiraz etti. Sonuç itibariyle deliller, ispatlar polisler tarafından elde edildikten sonra itirafını yaptı. Yuvası birleşsin diye tatile gönderdim. Arabasını kiraladım. Masraf harçlıklarını verdim. Çiçek bamyanın tarlada şu anda ki fiyatının 2 bin TL'nin üzerinde olduğunu biliyorum. Çalınan bamya 2 tondu. Bu da yaklaşık olarak 5 milyona tekabül ediyor. Hırsız yakalanıp itiraf ettikten sonra bamyalarımı satın alan esnaf arkadaşlar emniyet tarafından çağrıldılar ve herkes aldığını itiraf etti. Burada mahkeme kayıtlarında juga emniyette de aldıklarının ifadesi yer alıyor. Zararımın giderilmesini istiyorum. Ama maddi olarak ama bamya olarak bu hırsızlık malı satın alan arkadaşlar gelip benimle görüşsünler. Maddi veyahut ürün olarak bamya olarak malımı iade etsinler.”

BİLEREK SATIN ALAN TOPTANCILAR HAKKINDA İDDİANAME BEKLENİYOR

Mağdur esnafın avukatı Asiye Tuğçe Çakır ise çalınan piyasa değeri yüksek ürünleri alan bölge esnafının zararı gidermeye yanaşmadığını vurgulayarak süreci hukuki boyutunu şu sözlerle aktardı:

“Müvekkilimin iş yerinden çalınan bamya, çiçek bamya olarak tabir edilen ve 2025 yılının son 2-3 ayında piyasa değeri 2 bin ila 3 bin TL arası satış fiyatı değişen bir bamya ürünüdür. Bir çuvalın kilosu, 60 ila 70 kilo arası değişmektedir. Sanık tarafından çalınan bamyalar, Konya'nın tanınan toptancı veyahut perakendecisi bamya satıcılarına satılmış durumdadır. Bamyaları satın alan kişilerde Emniyet Müdürlüklerine vermiş olduğu ifadelerinde sanık tarafından satılan bamyaları satın aldıklarını kabul etmişlerdir. 'Hırsızlık malının satın alınması' suçuyla ilgili dosya şu anda soruşturma aşamasındadır ve uzlaşma dosyası açılmıştır. Lakin uzlaşma aşamasında, hırsızlık malını satın aldığını beyan eden kişilerle hiçbir uzlaşma sağlanamadı. Müvekkilimin ne maddi ne de fiziken zararını gideremeyeceklerini bahsettiler. Şu anda savcılık tarafından iddianame yazılmasını beklemekteyiz.”