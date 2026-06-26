İYİ Parti'nin mitingi öncesi valilik metro durağını kapattı

İYİ Parti'nin Ankara'da gerçekleştireceği "Büyük Ankara Mitingi" öncesinde ulaşım düzenlemesine gidildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, Ankara Valiliği'nin kararı doğrultusunda Anadolu Meydanı ANKARAY İstasyonu'nun miting günü hizmet vermeyeceğini açıkladı.

Ankara Valiliği, 27 Haziran Cumartesi günü Tandoğan Meydanı'nda gerçekleştirilecek İYİ Parti'nin "Büyük Ankara Mitingi" öncesinde ulaşım tedbirlerini devreye aldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Valilik kararı doğrultusunda 27 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 13.00'ten itibaren Anadolu Meydanı ANKARAY İstasyonu'nun vatandaşların iniş ve binişlerine kapatılacağı bildirildi. Açıklamada, "Vatandaşlarımıza önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi.

DERVİŞOĞLU: BAŞKALDIRIYORUM

Öte yandan İYİ Parti, miting öncesinde sosyal medya hesaplarından yeni bir tanıtım videosu yayımlamıştı. Videoda Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu, "Başkaldırıyorum" sözleriyle başladığı konuşmasında haksızlık, hukuksuzluk ve adaletsizliğe karşı mücadele mesajı verdi. Dervişoğlu ayrıca cumhuriyet ve milli birlik vurgusu yaparak vatandaşları Tandoğan Meydanı'ndaki mitinge davet etti.

İYİ Parti'nin "Büyük Ankara Mitingi", 27 Haziran Cumartesi günü saat 18.00'de Tandoğan Meydanı'nda gerçekleştirilecek. Partinin miting çağrısında ise "Adaletsizliğe, Cumhuriyet Düşmanlığına Bayrak Açıyorum" sloganı öne çıktı.