İYİ Parti olağanüstü toplandı! 'Çerçeve yasa' ele alındı

İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre, Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Meclis Grubu'nu olağanüstü topladı. Toplantıda, Terörsüz Türkiye adıyla yürütülen İmralı süreci kapsamında gündemde olan çerçeve yasa ele alındı.

Toplantının ardından yapılan açıklamada, "Türk milletinin hukuku, egemenliği ve TBMM’nin şerefi adına mücadelemiz sonuna kadar sürecektir" denildi.

Partisinin geçen hafta düzenlenen grup toplantısında, "Bundan sonra atacakları her adımda enselerinde olacağız" diyen Dervişoğlu, "Gücümüzü inancımızdan, yetkiyi bu mücadeleye nice evlatlar vermiş aziz milletimizden alıyoruz. Bilsinler ki, imza atacakları kalemin ucundan damlayan mürekkep değil, kandır" demişti.

"MİLLET GERÇEK GÜNDEMLERDEN ALIKONULDU"

İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, dün Başkanlık Divanı Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada İmralı süreci bağlamında gündeme getirilen "çerçeve yasa" tartışmalarına tepki göstererek, "Meclis yakında kapanacak mı, kapanmayacak mı, nasıl bir çalışma düzeni olacak? Bunları bilmiyoruz. Çerçeve yasa taslağını tamamlayabilmek ve bunu Meclise indirebilmek için Meclisi’n çalışma trafiği uzattıkça uzatılıyor. Hiç haberimiz olmayan konuların, bu taslağın hazırlanabilmesi ve Meclis’e gelebilmesi için gündeme getirildiğini ve bu sürecin uzatıldığını görüyoruz. Bu millet gerçek gündemlerden alıkonuldu. Genç işsizliği ne zaman konuşulacak, emekliler ne zaman konuşulacak? Enflasyon, hayat pahalılığı, şişkin faturalar ne zaman konuşulacak? Çeteler, uyuşturucu, sanal bahis ne zaman konuşulacak? Yolsuzluklar, hırsızlıklar ne zaman konuşulacak? Bölücüleri düşündüğünüz kadar bu milleti düşünmüyorsunuz. Apo'nun rahatını düşündüğünüz kadar, milletin rahatını düşünmüyorsunuz. Herhangi bir meseleye ona ayırdığınız vakit kadar vakit ayırsaydınız inanın bugün Türkiye'nin kronikleşmiş birçok meselesinde mesafe almış olurduk" demişti. (ANKA)