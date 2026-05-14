İtirafçı ifadeleri değiştirilerek servis edilmişti! CHP bakanlık grubundaki skandalları raporladı

CHP'li belediyelere ve siyasetçilere yönelik yürütülen soruşturmalarda, etkin pişmanlık kapsamında verilen ifadelerin Adalet Bakanlığı bağlantılı bir WhatsApp grubu üzerinden basına sızdırılmasının ardından, sızdırılan metinlerin içeriğine müdahale edildiği belirlendi. CHP'li avukatlar, savcılık tarafından PDF formatında hazırlanan resmi tutanaklar ile gazetecilere dağıtılmak üzere Word dosyasına çevrilen metinleri karşılaştıran bir rapor hazırladı. Rapor, soruşturma dosyalarındaki ifadelerin kelime oyunlarıyla değiştirilerek servis edildiğini ortaya koydu.

TUTANAKLAR WORD DOSYASINA ÇEVRİLİRKEN DEĞİŞTİRİLDİ

Avukatların hazırladığı rapora göre, Uşak Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan ve gözaltı görüntüleri sonrası CHP'den ihraç edilen eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın ifadesinde şu değişiklikler yapıldı:

Bahçe Duvarı Detayı

Savcılığın orijinal PDF metninde Yalım, "Eve yaklaşınca Özgür Özel'i whatsapp üzerinden aradım. Kendisi bana parayı evin bahçe duvarı üzerinde, poşet içerisinde bırakmamı söyledi. Ben de dediği şekilde 200.000 TL parayı poşet içerisinde Özgür Özel tarafından alınmak üzere evin bahçesinin duvarına bıraktım ve oradan ayrıldım" beyanında bulundu. Servis edilen Word dosyasında bu cümle, "Bu paranın 200.000 TL'sini Manisa'daki evine bıraktım..." olarak değiştirildi.

Çanta Hediyesi

PDF formatında Yalım, Özgür Özel'in istediği bir çanta için "Ben bu çantayı sevdiği bir kadına hediye edilmek üzere istediğini düşünüyorum" dedi. Dağıtılan Word metninde bu bölüm "Ayrıca 2022 yılında Özgür Özel'in ailesine hediye çantalar gönderdim..." şekline dönüştürüldü.

Şoförlerin Konuşması

PDF belgesinde, Yalım'ın şoförü Murat Altınkaya, İstanbul'da Özgür Özel'in şoförü Mehmet'i tesadüfen gördüğünü ve Mehmet'in ayaküstü kendisine "genel başkanımız Özgür Özel'in kendi kullanımına tahsisli mercedes v300 marka aracın VİP dönüşüm işlemlerinin Uşak Belediyesi tarafından yapılmasını istediğini, bunun genel başkan Özgür Özel'in talimatı olduğunu" söylediğini anlattı. Servis edilen metinde iki şoför arasındaki bu muhabbet tamamen silinerek, doğrudan "...her iki aracın dönüşüm bedelleri Uşak Belediyesi tarafından ödenmiştir... Bu süreçte her iki aracın VIP dönüşüm faturalarının tek fatura olarak düzenlenerek Uşak Belediyesi Sosyal Tesisleri Şirketi tarafından ödendiğini biliyorum" ifadeleri yazıldı.

Saat Detayı

Orijinal tutanakta Yalım, Özel'e o dönemin parasıyla 5-6 Bin TL'lik ucuz bir saat hediye ettiğini, saatin basında pahalı gibi yazılması üzerine Özel'in kendisini aradığını ve saatin ucuz olduğunu teyit ettiğini detaylarıyla anlattı. Word metninde tüm bu hikaye makaslanarak bölüm "...kendisine de bir saat hediye ettim" cümlesine indirildi.

İsimler ve Plakalar Silindi

PDF metninde Uşakspor ve araç alımı iddialarında Mehmet Arslan, Halil Arslan, Meral Hanım, Hasan Doğukan Kurnaz, Mustafa Yalım, Yaşar Aslan isimleri tek tek sayıldı. Ayrıca 64 BB 064 ve 64 BB 012 gibi belediye araçlarının tam plakaları verildi. Servis edilen metinde tüm isimler silinerek "bazı kişilerden araç alımı için borç aldım" denildi; plakaların yerine ise "çeşitli araçların" ifadesi konuldu.

'İŞ ADAMLARI' SİLİNDİ, DİYALOGLAR KURGULANDI

Antalya soruşturması kapsamında ifade veren Gökhan Böcek ve Zuhal Böcek'in kamuoyuna yansıyan tutanaklarında da müdahaleler tespit edildi. Avukatların incelemesine göre, Gökhan Böcek'in ifadesindeki değişiklik, toplanan paranın kaynağını farklı göstermek üzerine yapıldı:

İş Adamları İfadesi

Savcılığın PDF metninde para toplama süreci anlatılırken defalarca "iş adamlarından TL olarak mı yoksa Euro cinsinden mi topladığımı hatırlamıyorum", "bu para partili şahıslardan ve iş adamlarından temin edildi" ve "Bu para iş adamları bu paraları partiye... verdiler" ifadeleri yer aldı. Servis edilen metinde "iş adamları" kelimesi tamamen kazınarak cümle "Parayı 10-15 gün içerisinde partiye yakın kişilerden temin ettim" şeklinde yazıldı.

1 Milyon Euro Diyaloğu

Orijinal belgede Böcek, Veli Ağbaba aradığında babasına sormadığını belirterek, "daha sonra seçim sonunda babamla seçimde ne kadar harcadığımızı konuşurken bu hususu yani Genel Merkeze Özgür ÖZEL'in isteği üzerine Veli AĞBABA'ya 1 Milyon Euroyu verdiğimi söyledim" dedi. Dağıtılan Word metninde ise bu kısım, "Özgür ÖZEL'in talimatıyla 1 Milyon Euro verilmesi hususunda Veli AĞBABA tarafından arandım. Daha sonra bu durumu babama anlattım" olarak değiştirildi.

SIZINTININ MERKEZİ BAKANLIĞIN WHATSAPP GRUBU

CHP'li avukatların tahrif edildiğini ortaya çıkardığı bu ifadelerin kaynağını ise geçtiğimiz günlerde CHP İletişim hesabı deşifre etti. Paylaşılan ekran görüntülerine göre, soruşturmalardaki itirafçı ifadeleri ve kısa bilgilendirme notları, "Adalet Bakanlığı Basın Bilgilendirme" adlı bir WhatsApp grubu üzerinden iktidara yakın isimlere servis edildi.

Grupta, Adalet Bakanı basın danışmanının CHP'yi hedef alan kısa bilgi notları gönderdiği görüldü. Özel hayata ilişkin bilgilerin de yer aldığı bu notlar, daha sonra iktidara yakın bazı hesaplar tarafından aynı ifadelerle paylaşıldı.

Gazetepencere'nin haberine göre grupta paylaşılan notlardan birinde Özkan Yalım'ın 13 Mayıs 2026 tarihli ek ifadesi referans gösterilerek şu iddialara yer verildi:

"1. CHP 38. Olağan Kurultayı ve Delege ÇalışmalarıÖzgür Özel'e Destek Faaliyetleri: Kurultay öncesinde yaklaşık 40 ilde delegelerle görüşülerek Özgür Özel'in genel başkanlığına destek sağlanmaya çalışıldığı, özellikle Gaziantep ve Kahramanmaraş delegeleri üzerinde yoğunlaşıldığı anlatılmıştır."İş Karşılığı Destek/İmza" İddiaları: Bazı delegelerin, Özgür Özel'i desteklemek veya imza vermek karşılığında çocuklarının ya da yakınlarının CHP'li belediyelerde işe alınmasını talep ettikleri ileri sürülmüştür."

Söz konusu notun daha uzun hâlini ise iktidar destekçesi Rasim Ozan Kütahyalı kendi hesaplarından paylaştı.

İFŞA OLAN GRUP APAR TOPAR KAPATILDI

CHP'nin, tahrif edilen ifadelerin ve bilgilendirme notlarının servis edildiği ekran görüntülerini yayımlamasının ardından Adalet Bakanlığı söz konusu WhatsApp grubunu kapattı. CHP İletişim birimi, grubun kapatılmasını şu açıklamayla duyurdu:

"Suçluların telaşı! "Adalet" Bakanlığı, yaptığımız paylaşımın ardından WhatsApp grubunu apar topar kapattı. Bu gidiş, gidiş değildir. Panik hâlinin ve suçüstü yakalanmanın göstergesidir."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sürecin başında yaptığı açıklamada Adalet Bakanı Akın Gürlek'i eleştirmiş ve soruşturmalara ilişkin bilgilerin Adalet Bakanlığı'na bağlı bir grupta hazır notlarla birlikte iktidara yakın gazetecilere verildiğini iddia etmişti. Avukatların raporu ve grubun kapatılması süreci, Özel'in işaret ettiği sızıntı mekanizmasının detaylarını ortaya koydu.