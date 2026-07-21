İtfaiyeden kaza yapan araca sakızlı müdahale

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı'nda sabah saatlerinde bir trafik kazası yaşandı. Kuzey Marmara Otoyolu kavşağı mevkisinde Adapazarı yönüne doğru ilerleyen Ş.K. kontrolündeki hafriyat kamyonu, Ş.U. idaresindeki cip ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yolda savrulan cip, yol ayrımında bulunan demir bariyerlere çarparak devrildi. Meydana gelen kazada cip sürücüsü Ş.U. ve araçta yolcu olarak bulunan oğlu Ö.U. yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine kaza mahalline polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Araç içerisinde bulunan baba ve oğlu, ekipler tarafından bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

İTFAİYEDEN PRATİK SAKIZ MÜDAHALESİ

Kazaya müdahale eden itfaiye personeli, devrilen cipin yakıt deposundan yakıt sızdığını fark etti. Bunu üzerine itfaiye personeli pratik bir yönteme başvurdu. Bir itfaiye personeli, ağzında çiğneyip yumuşattığı sakızı deponun delinen kısmına yapıştırarak tehlikeli sızıntıyı kısmen durdurmayı başardı. Gerekli incelemelerin tamamlanmasının ardından kaza yapan araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. (DHA)