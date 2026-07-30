İsviçre’de geri çağrılmıştı: Kızılay’dan maden suyu açıklaması

İsviçre’de gıda güvenliği denetimlerinin ardından Kızılay markalı iki maden suyunun, ülkede doğal mineralli sular için belirlenen bor limitini aştığı gerekçesiyle geri çağrılması üzerine Kızılay’dan ilk açıklama geldi.

Kızılay yaptığı yazılı açıklamada, ürünlerin Türkiye’deki yasal düzenlemelere uygun olduğunu belirterek, İsviçre’de yaşanan durumun iki ülke arasındaki farklı mevzuat ve bor limitlerinden kaynaklandığını ifade etti.

"BOR LİMİTLERİ ÜLKEDEN ÜLKEYE DEĞİŞİYOR"

Kızılay’ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyunun bilgisine,

Doğal mineralli suların mineral içeriği, beslendiği kaynağın doğal yapısına bağlı olarak farklılık göstermektedir. Doğal mineral seviyelerine ilişkin yasal düzenlemeler ise ülkelerin ulusal mevzuatına göre değişmektedir.

Türkiye'deki yasal düzenlemelere uygun olarak üretilen doğal mineralli sular, Avrupa Birliği üyesi olmayan ve farklı bor limitleri uygulayan İsviçre'de farklı kriterlere göre değerlendirilebilmektedir.

Ürünlerimizin, ilgili ülkelerin mevzuatlarına uygun şekilde Avrupa’nın ve dünyanın birçok ülkesine ihracatı kesintisiz olarak devam etmektedir. Bu kapsamda, İsviçre’de doğal mineralli sular için uygulanan bor üst limiti 1 mg/L’dir. İçme suyundaki bor için sağlık temelli düzenleyici sınır ise Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından 2,4 mg/L, Avustralya Ulusal Sağlık ve Tıp Araştırmaları Konseyi tarafından 4 mg/L olarak belirlenmiştir. Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı (U.S. EPA), içme suyundaki bor minerali için düzenleyici bir üst sınır belirlememiş; ancak ömür boyu sağlık danışma değerini 5 mg/L olarak açıklamıştır.

Erzincan kaynağındaki doğal bor seviyesi, üretim dönemlerine bağlı olarak 0,8–2,0 mg/L aralığında seyretmektedir. Firmamız, ürünlerimizin Türkiye’deki Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik’e ve ilgili uluslararası standartlara uygun olduğunu açıkça beyan etmektedir. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı tarafından belirtilen sağlık temelli değerler bakımından uygun aralıkta bulunduğumuzu vurgulamak isteriz.

İsviçre’de gündeme gelen konu, ülkeler arasında uygulanan farklı mevzuat hükümleri ve bor limitlerinden kaynaklanmaktadır. Süreç, ilgili resmî kurumların değerlendirmeleri doğrultusunda yakından takip edilmektedir.

Saygılarımızla,"

NE OLMUŞTU?

Recallswiss'in yayımladığı duyuruya göre, İsviçre'de, Kızılay markası altında satılan iki farklı doğal mineralli su ürününde ülkede izin verilen bor üst sınırının aşıldığı belirtilmiş, tüketicilere ürünleri kullanmamaları ve satın aldıkları noktalara iade etmeleri çağrısı yapılmıştı.