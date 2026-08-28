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İsveçli turist otel odasında ölü bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan İsveç uyruklu 47 yaşındaki Gerd Jeanette Marita Ravantti, konakladığı otel odasında ölü bulundu.

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İsveçli turist otel odasında ölü bulundu

Alanya ilçesine bağlı Şekerhane Mahallesi'nde tatil yapan İsveç uyruklu Gerd Jeanette Marita Ravantti'den uzun süre haber alınamadı. Otel personeli, odasından çıkmayan turisti kontrol etmek üzere harekete geçti. Odaya girildiğinde 46 yaşındaki kadın cansız olarak bulundu.

OTEL ODASINDA ÖLÜ BULUNDU

Otel personeli, Ravantti'nin kaldığı odaya girdiğinde kadını hareketsiz halde yatarken buldu. Durumun 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık görevlileri sevk edildi.

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SAĞLIK EKİPLERİ ÖLDÜĞÜNÜ BELİRLEDİ

Otele gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde İsveçli turistin hayatını kaybettiğini tespit etti.

CENAZE OTOPSİ İÇİN GÖNDERİLDİ

Ravantti'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Alanya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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