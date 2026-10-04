'İstisnai memuriyet oyunu' Meclis'te! Fatma Betül Sayan Kaya'nın 60 özel kalemi soruldu

Fon soruşturmasında eşi İlyas Kaya ile birlikte 2.2 milyar TL vurgun yapan AKP'li Fatma Betül Sayan Kaya'nın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olduğu dönemde 60 özel kalem müdürü değiştirdiği öne sürülmüştü. Bazı kişilerin özel kalem müdürlüğü kadroları üzerinden kamu görevine geçirildiği ve bu kişilerin daha sonra başka kamu kurumlarında görevlendirildiği veya farklı kadrolara atandığı öne sürülmüştü.

YENİ İDDİA İÇİN MECLİS'E SORU ÖNERGESİ VERİLDİ

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, söz konusu iddiaların açıklığa kavuşturulması için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir'e soru önergesi verdi.

"Fatma Betül Sayan Kaya’nın bakanlık yaptığı döneme ilişkin basına ve kamuoyuna yansıyan bazı iddialarda, görev süresi içerisinde 60 civarında özel kalem değişikliği gerçekleştirildiği, bazı kişilerin özel kalem müdürlüğü kadroları üzerinden kamu görevine geçirildiği ve bu kişilerin daha sonra başka kamu kurumlarında görevlendirildiği veya farklı kadrolara atandığı öne sürülmektedir.

Söz konusu iddiaların herhangi bir siyasi değerlendirmeden bağımsız olarak resmi arşiv kayıtları üzerinden açıklığa kavuşturulması gerekmektedir.

Konu ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahir Özdemir'e soru önergesi verdim."

"BAKAN İÇİN DÖNÜM NOKTASI OLACAKTIR"

Özdağ, verdiği soru önergesinin bakan için de dönüm noktası olacağını, " Şeffaf mı olacak yoksa hakikatin üzerini mi örtecek!" ifadeleri ile paylaştı.

Özdağ'ın Bakan Özdemir'e yönelttiği sorular şu şekilde oldu:

1. Fatma Betül Sayan Kaya'nın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yaptığı dönemde kaç farklı kişi Özel Kalem Müdürü olarak görev yapmıştır? Bu kişilerin isimleri, göreve başlama ve görevden ayrılma tarihleri nelerdir?

2. Aynı dönemde Bakanlık bünyesinde Özel Kalem Müdürlüğü kadrosu veya başka kadrolar üzerinden kamu görevine atanan toplam kişi sayısı kaçtır?

3. Söz konusu dönemde Özel Kalem Müdürlüğü görevine getirilen kişilerin kaçı daha sonra başka kamu kurumlarına, kuruluşlarına veya Bakanlık birimlerine atanmış ya da nakledilmiştir?

4. Özel Kalem Müdürlüğü görevinde bulunan kişilerden kaçının, görevlerinden ayrıldıktan sonra 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında memur kadrolarına ataması gerçekleştirilmiştir? Bu atamaların kadro unvanları ve tarihleri nelerdir?

5. İddialarda yer alan 60 civarında özel kalem değişikliği ifadesi Bakanlık kayıtlarıyla örtüşmekte midir? Örtüşmüyorsa, ilgili dönemde gerçekleşen toplam değişiklik sayısı kaçtır?

6. 24 Mayıs 2016-10 Temmuz 2018 tarihleri arasında Özel Kalem Müdürlüğü veya Bakanlık bünyesindeki diğer kadrolara yapılan atamalardan istisnai memuriyet, açıktan atama, naklen atama veya başka bir özel usul kapsamında gerçekleştirilenlerin sayısı kaçtır?

7. Söz konusu dönemde Özel Kalem Müdürlüğü görevinde bulunan veya bu görev üzerinden başka kadrolara atanan kişiler arasında, dönemin Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile akrabalık, hısımlık, evlilik veya başka bir yakınlık ilişkisi bulunan kaç kişi vardır?

8. Fatma Betül Sayan Kaya'nın bakanlık döneminde kaç tane basın danışmanı ve basın müşaviri değişmiştir?

9. Fatma Betül Sayan Kaya'nın bakanlık döneminde kendisinin güvenliğini sağlamak ve korumak için görevli kaç tane polis ve koruma memuru/görevlisi değişmiştir?

İSTİSNAİ MEMURİYET NE DEMEK?

Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Özcan Güngör ise tablonun sıradan bir idari tasarruf olarak görülemeyeceğinin altını çizdi. Güngör, durumun ciddiyetini şu sözlerle özetledi:

"Sayın Fatma Betül'ün bakanlığı döneminde, yani 776 günde toplam 60 özel kalemi değişmiş. ‘Ne var bunda?' demeyin. Çünkü özel kalem müdürlükleri istisnai memuriyet kadrolarıdır. Bu, sıradan bir uyum sağlanamamış ve değiştirilmiş olayı değildir."