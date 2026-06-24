İstiklal'deki tacizci para cezası ile serbest! Japon yayıncı o anları kayda almıştı

İstiklal Caddesi'nde canlı yayın yapan Japon sosyal medya yayıncısı Nanatty, bir kişinin sözlü tacizine ve rahatsız edici davranışlarına maruz kalmıştı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından 60 yaşındaki Y.E. yakalandı. Bin 764 lira para cezası kesilen Y.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YAYINI FARK EDİNCE UZAKLAŞMAYA ÇALIŞTI

Nanatty, yayın sırasında bir kişinin sözlü şekilde kendisini rahatsız etmesiyle zor anlar yaşamıştı. İddiaya göre, yayıncının iletişim bilgilerini isteyen kişi, canlı yayın olduğunu fark etmesi üzerine sokaktan uzaklaşmaya çalıştı.

Çevredekiler ve esnaf 60 yaşındaki adama tepki gösterdi. Kısa süreli arbede yaşanırken, yaşananlar yayıncının cep telefonu kamerasına yansıdı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Y.E., Şehit Muhtar Mahallesi’nde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen Y.E.'ye Kabahatler Kanunu kapsamında bin 764 lira idari para cezası verildi. Şüpheli, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan sevk edildiği mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"TÜRK HALKINI ÇOK SEVİYORUM" DEDİ

Olayın ardından açıklama yapan Nanatty ise yaşanan olaya rağmen Türkiye’ye olan sevgisini dile getirdi. Paylaşımında, "Bu görüntülerdeki kişi benim. Türk halkını çok seviyorum. Bu ülkeyi de çok seviyorum. Bu yüzden herkesin kavga etmeden dostça ve mutlu yaşamasını istiyorum" ifadelerini kullandı. (DHA)