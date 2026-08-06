İşte 10 maddede çerçeve yasa teklifinin tüm detayları

TBMM Başkanlığı’na sunulan 12 maddelik "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi", PKK/KCK'nin silah bırakmasının MGK kararıyla teyit edilmesi şartıyla bazı terör suçlarında soruşturma, kovuşturma ve infazın ertelenmesini öngörüyor. AKP, MHP, DEM Parti, HÜDA PAR, CHP, Yeni Yol ve bağımsız milletvekillerinden oluşan yaklaşık 360 milletvekilinin imzasını taşıyan teklif, kasten öldürme suçunu kapsam dışında tutuyor.

TEKLİF MECLİS BAŞKANLIĞI'NA VERİLDİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ile DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğuları ve Tuncer Bakırhan'ın da aralarında bulunduğu 360'a yakın milletvekilinin imzasıyla sunulan kanun teklifi, örgüt üyeliği, yardım, propaganda ve terörizmin finansmanı suçlarında erteleme rejimini düzenliyor.

AKP'Lİ GÜLER'DEN "SİYASİ YASAK" VE HAK YOKSUNLUĞU AÇIKLAMASI

Yasa teklifine göre; ceza davaları 5 yıl ertelenen PKK'liler 2 yıl geçtikten sonra siyasi partilere üye olabilecek, aday gösterilebilecek. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Mahkumiyet halinde TCK 53 madde kapsamında hak yoksunluğuna ilişkin karar veriliyor. Bu ne olacak? Özel bir ifade kullandık. 5 yıla kadar ertelenenlerde 2 yıl bir süre hak yoksunluğu devam edecek. 10 yıl olanlarda da 3 yıl. Otomatik devreye giren bir kurum değil. Kurul devreye girecek. Kurul bu konularda karar verecek. Uygun görülen bu manada, erteleme ile ilgili olumsuzluğu yoksa ilgili infaz hakimliğinden hak yoksunluğuna yönelik iadesi noktasında talepte bulunabilecek."

10 SORUDA DÜZENLEMENİN ÖNE ÇIKAN HÜKÜMLERİ

1. Düzenlemenin öncelikli şarıtı ne?

PKK/KCK terör örgütünün ve bununla bağlantılı her türlü oluşumun fiili varlığına son verdiğinin ve kontrolü altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespiti ve bu tespitin teyidine dair Milli Güvenlik Kurulu Kararı’nın Resmi Gazete’de yayımlanması gerekecek.

2. Kanun hükümleri kimleri kapsayacak?

Kanun hükümleri, “PKK/KCK terör örgütünü kurma veya yönetme, örgüte üye olma veya bilerek ve isteyerek yardım etme ve örgütün propagandasını yapma suçları ile bu örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçları ve bu örgüt lehine işlenen 7 Şubat 2013 tarihli ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunda düzenlenen suçları” kapsayacak.

3. Suçlar kaç yıl süreyle ertelenecek?

Bu kapsama giren ve üst sınırı 15 yıl veya daha az cezayı gerektiren suçlardan dolayı yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar 5 yıl, 15 yıldan fazla hapis cezası ile müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar 10 yıl süreyle ertelenecek. Milli Güvenlik Kurulu Kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasından önce işlenmiş olup da kanun kapsamına giren suçlardan dolayı bu tarihten sonra başlatılacak soruşturmaların yapılması, Kurulun iznine bağlı olacak.

4. Hangi suçlar kapsam dışında tutuldu?

Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen kasten öldürme suçu ile 1 Haziran 2005 tarihinden önce işlenen müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar kapsam dışında tutulacak. 1 Haziran 2005 tarihinden sonra söz konusu cezaları gerektiren suçları işleyen örgüt yöneticileri ve üyeleri ise kasten öldürme suçu işlememişlerse kanundan faydalanabilecek. İnfaz hakimi tarafından verilen erteleme kararlarına karşı itiraz edilebilecek.

UYGULAMA, DENETİM VE KORUMA MEKANİZMALARI

5. Erteleme kararı hangi koşullarda kalkacak?

Erteleme kararının verildiği tarihten itibaren erteleme süresi içinde terör suçlarından birinin işlenmesi halinde, erteleme kararı kaldırılarak cezanın infazının devamına karar verilecek. Belirtilen süre suç işlenmeksizin geçirildiği takdirde verilen ceza infaz edilmiş sayılacak.

6. Kanunun uygulanmasının takibini kim yürütecek?

Bu Kanun kapsamındaki faaliyetlerin uygulanmasının takibi ve değerlendirilmesi; Kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasını müteakiben, Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterinden müteşekkil Kurul tarafından yapılacak. TBMM Başkanlığınca bu Kanun kapsamındaki faaliyetleri izlemek üzere İzleme Komisyonu kurulacak.

7. Örgüt mensuplarının getirdikleri silahlar ne olacak?

Örgüt mensuplarının beraberinde getirdikleri yahut beyan ettikleri silah, mühimmat, araç, gereç, patlayıcı madde ve her türlü malzeme kayıt altına alınacak.

8. Kanundan yararlanmak isteyen örgüt mensupları nereye başvuracak?

Kanun hükümleri, MGK Kararı’nın Resmi Gazete’de yayımlanmasını müteakiben 6 ay içinde bu Kanun hükümlerinden yararlanmak istediğini bulundukları yerdeki Cumhuriyet başsavcılıklarına veya Kurul tarafından görev verilen kurumlara yazılı olarak bildirenlere uygulanacak.

9. Kanunun uygulamasında görev alanlara sorumluluk doğacak mı?

Bu Kanunun amaç ve faaliyetleri kapsamında verilen görevleri yerine getiren kişilerin bu görevleri nedeniyle hukuki, idari veya cezai sorumluluğu doğmayacak.

10. Teklifi kimler imzaladı?

Teklifi; AKP, MHP, DEM Parti, HÜDA PAR, CHP, Yeni Yol milletvekilleri ve bağımsız milletvekilleri imzaladı.