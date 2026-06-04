Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Sahte diş doktoru adresinde yakalandı! Gözaltına alındı

Sahte diş doktoru adresinde yakalandı! Gözaltına alındı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, sahte dişçiye operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda sahte dişçilik yapan 1 kişi gözaltına alındı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Sahte diş doktoru adresinde yakalandı! Gözaltına alındı
Son Güncelleme:

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde sahte diş doktoruna operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda sahte dişçilik yapan kişi gözaltına alındı.

Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yetkisi olmadığı halde diş çekimi ve bakımı yaptığı tespit edilen 1 şüpheliyi takibe aldı.

Ankara merkezli 180 milyar liralık operasyon! 59 kişi gözaltındaAnkara merkezli 180 milyar liralık operasyon! 59 kişi gözaltında

MUAYENEHANESİNDE GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli, muayenehane olarak kullandığı iddia edilen adresinde ekipler tarafından gözaltına alındı. Adreste bulunan tıbbi ilaç ve ekipmanlara da el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Ankara Operasyon
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro