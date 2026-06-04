Sahte diş doktoru adresinde yakalandı! Gözaltına alındı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde sahte diş doktoruna operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda sahte dişçilik yapan kişi gözaltına alındı.

Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yetkisi olmadığı halde diş çekimi ve bakımı yaptığı tespit edilen 1 şüpheliyi takibe aldı.

MUAYENEHANESİNDE GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli, muayenehane olarak kullandığı iddia edilen adresinde ekipler tarafından gözaltına alındı. Adreste bulunan tıbbi ilaç ve ekipmanlara da el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. (AA)