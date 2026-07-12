İstanbul'un suyu giderek azalıyor: Son 12 günde dikkat çeken düşüş

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verileri, megakente su sağlayan barajlardaki doluluk oranının düşüş eğiliminde olduğunu ortaya koyuyor. 1 Temmuz tarihinde yapılan ölçümlerde yüzde 63.68 seviyesinde olan ortalama doluluk oranı, etkisini artıran kavurucu yaz sıcakları ve buna bağlı olarak yükselen su tüketiminin etkisiyle hızla azaldı. Dün itibarıyla yüzde 60.97 olarak kaydedilen doluluk oranı, bugün yapılan ölçümlerde yüzde 60.64 seviyesine kadar geriledi.

ELMALI ZİRVEDE, ISTRANCALAR DİPTE

Mevcut verilere göre İstanbul barajları arasında en yüksek su miktarına sahip olan baraj, yüzde 90.29'luk doluluk oranıyla Elmalı Barajı oldu. Onu yüzde 85.89 ile Ömerli Barajı takip etti. Su seviyesinin en kritik olduğu nokta ise Istrancalar Barajı olarak kaydedildi. Istrancalar'daki doluluk oranı sadece yüzde 26.05 seviyesinde kaldı.

12 TEMMUZ İTİBARIYLA BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ tarafından paylaşılan güncel verilere göre, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın doluluk oranları şu şekilde sıralandı:

Alibey Barajı yüzde 57.41

Büyükçekmece Barajı yüzde 43.41

Darlık Barajı yüzde 78.41

Elmalı Barajı yüzde 90.29

Istrancalar Barajı yüzde 26.05

Kazandere Barajı yüzde 37.65

Pabuçdere Barajı yüzde 33.43

Sazlıdere Barajı yüzde 36.23

Terkos Barajı yüzde 49.77

Ömerli Barajı yüzde 85.89