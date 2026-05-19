İstanbul'un suyu dış havzalara kaldı: Baraj oranlarında yaz öncesi kritik rapor!

İstanbul’da su rezervleri açısından kritik önem taşıyan bahar dönemi, beklenen büyük toparlanma yaşanmadan sona erme noktasına geldi. Kent genelinde son günlerde aralıklarla etkili olan yağışlar barajlara sınırlı katkı sağlarken, su seviyelerinde kalıcı ve güçlü bir yükseliş görülemedi.

Uzmanlar, yaz öncesi oluşan mevcut tabloyu su güvenliği açısından yetersiz buluyor.

BARAJ DOLULUK ORANINDA SON DURUM

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre İstanbul’daki barajların toplam doluluk oranı 17 Mayıs’ta yüzde 71,46 olarak ölçüldü. 18 Mayıs’ta bu oran yüzde 71,53’e yükselirken, 19 Mayıs’ta açıklanan son verilere göre yeniden yüzde 71,44 seviyesine geriledi. Baharın son yağışlarına rağmen barajlardaki seviyelerin istenen düzeye ulaşamaması dikkat çekti.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI (19 MAYIS 2026)

Ömerli Barajı: %95,29

Darlık Barajı: %92,03

Elmalı Barajı: %96,46

Terkos Barajı: %59,43

Alibey Barajı: %65,89

Büyükçekmece Barajı: %55,2

Istrancalar Barajı: %33,32

Kazandere Barajı: %56,95

Pabuçdere Barajı: %56,65

YAZ ÖNCESİ SU KRİZİ ENDİŞESİ BÜYÜYOR

Geçtiğimiz yıl yaşanan olağanüstü kuraklık dönemi hariç tutulduğunda, İstanbul’daki mevcut su rezervleri son 10 yılın en düşük seviyeleri arasında gösteriliyor. Özellikle nisan ayında beklenen kuvvetli yağışların gerçekleşmemesi, megakentin olası su krizlerine karşı direncini zayıflattı.

Uzmanlar, baraj doluluk oranlarının güvenli eşik olarak kabul edilen yüzde 80-90 bandına ulaşamamasının yaz aylarında ciddi risk oluşturabileceği uyarısında bulunuyor. Artan sıcaklıklar ve buna bağlı buharlaşma, mevcut rezervler üzerindeki baskıyı daha da artırabilir.

İSTANBUL SUDA DIŞ KAYNAKLARA BAĞIMLI HALE GELDİ

Günlük 3 milyon metreküpü aşan tüketim nedeniyle İstanbul, artık yalnızca kendi barajlarıyla su ihtiyacını karşılamakta zorlanıyor. Nüfus ve tüketimin sürekli arttığı kentte, Melen ve Yeşilçay sistemlerinden sağlanan su takviyesi hayati önem taşıyor.

Uzmanlara göre dış havzalardan yapılan destek olmasaydı, İstanbul’daki su krizinin çok daha ağır boyutlara ulaşması kaçınılmaz hale gelebilirdi.

BARAJ DOLULUK ORANI NEDİR?

Baraj doluluk oranı, devasa su rezervuarlarında o an bulunan su miktarının havzanın toplam

su tutma kapasitesine olan oranını temsil eder. Teknik literatürde yüzde üzerinden ifade

edilen bu veri, bir kentin su güvenliğini ölçen en temel birim olarak kabul edilir.

Sadece içme suyu değil, aynı zamanda tarımsal sulama ve hidroelektrik enerji üretimi gibi

stratejik alanların planlanması da doğrudan bu verinin takibiyle yürütülür. Oranların kritik sınırların altına inmesi su kıtlığı riskini, aşırı yükselmesi ise baraj güvenliğini ve taşkın riskini gündeme getirir.