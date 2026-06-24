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İstanbul'un göbeğindeki çatışmada 17 yaşındaki çocuk öldü! Masaj salonunda yakalandılar

İstanbul Ümraniye'de iki grup arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı çatışmada 17 yaşındaki Arda Berk Aktaş hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Şüphelilerden 2'si, masaj yaptırmak için gittikleri SPA merkezinde gözaltına alındı.

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İstanbul'un göbeğinde iki grup arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı çatışmada 17 yaşındaki Arda Berk Aktaş hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Olaya ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 13 şüpheliden 11'i sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız silah ele geçirildi. Şüphelilerin yakalanmamak için çatışma bölgesinde bulunan iş yerlerindeki güvenlik kamerası görüntülerini sildirmeye çalıştıkları ve 2 şüphelinin ise masaj yaptırmak için gittikleri SPA merkezinde gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Ümraniye Elmalıkent Mahallesi'nde 14 Haziran'da iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunduğu öğrenilen gruplardan birinin içinde bulunan 17 yaşındaki Arda Berk Aktaş, çatışmada yaralandı.

İstanbul'un göbeğindeki çatışmada 17 yaşındaki çocuk öldü! Masaj salonunda yakalandılar - Resim : 1

17 YAŞINDAKİ ARDA HAYATINI KAYBETTİ

Arkadaşları tarafından hastaneye götürülen Aktaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayda 2 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

İstanbul'un göbeğindeki çatışmada 17 yaşındaki çocuk öldü! Masaj salonunda yakalandılar - Resim : 2

MASAJ SALONUNDA YAKALANDILAR

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmalarda silahlı çatışmaya karışan şüphelilerin kimliklerini belirledi. Şüphelilerin, çatışmanın yaşandığı bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini sildirmeye çalıştıkları tespit edildi.

İstanbul'un göbeğindeki çatışmada 17 yaşındaki çocuk öldü! Masaj salonunda yakalandılar - Resim : 3

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Bunun üzerine şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Yakalanmamak için sürekli adres değiştirdikleri ve bir süre karavanda yaşadıkları belirlenen şüphelilerden 2'si, masaj yaptırmak için gittikleri SPA merkezinde gözaltına alındı.

İstanbul'un göbeğindeki çatışmada 17 yaşındaki çocuk öldü! Masaj salonunda yakalandılar - Resim : 5

Sürdürülen operasyonlarda yakalananlarla birlikte gözaltı sayısı 13'e yükseldi. Operasyonlarda 2 ruhsatsız silah ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

İstanbul'un göbeğindeki çatışmada 17 yaşındaki çocuk öldü! Masaj salonunda yakalandılar - Resim : 6

11 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerin önce telefonda kavga ettikleri daha sonra aralarında silahlı çatışma yaşandığı belirlendi.

İstanbul'un göbeğindeki çatışmada 17 yaşındaki çocuk öldü! Masaj salonunda yakalandılar - Resim : 7

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 Şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, bir şüphelinin ise hastanede tedavisinin devam ettiği belirtildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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