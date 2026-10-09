İstanbul'un göbeğinde küresel vurgun: Çağrı merkezi maskesiyle dünyayı dolandırdılar!

Uluslararası suç ağlarının pervasızlığı bu kez İstanbul’un vitrini sayılan Beyoğlu ve Şişli’de gün yüzüne çıktı. Kendilerine meşru bir şirket havası veren dolandırıcılar, kentin göbeğinde kiraladıkları iki ayrı adresi çağrı merkezine dönüştürdü. Gün boyu telefonların susmadığı, dışarıdan bakıldığında müşteri hizmetleri ofisi gibi görünen bu paravan merkezlerden, aslında sınır ötesi bir yatırım tuzağı yönetiliyordu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde iz süren Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, şebekenin "yüksek kâr vaadiyle yatırım" yalanını profesyonel bir çark haline getirdiğini adım adım belgeledi.

EŞ ZAMANLI BASKINLA ÇÖKERTİLDİ: 95 KİŞİ BİRDEN YAKALANDI

Toplanan delillerin ardından polis, iki ilçedeki sahte çağrı merkezlerine aynı anda baskın düzenledi. Ofislerde suçüstü yakalanan ve aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu tam 95 şüpheli bir anda gözaltına alındı. Bilgisayarlara ve dolandırıcılık trafiğinin yönetildiği dijital materyallere el konulurken, tezgâhın ulaştığı boyut operasyon anında gözler önüne serildi.

32 ŞÜPHELİYE SINIR DIŞI, 62 KİŞİ HAKİM KARŞISINDA

Emniyetteki işlemlerin ardından ortaya çıkan tablo ise cezasızlık algısını ve sınır güvenliğini yeniden tartışmaya açtı. Gözaltındaki 95 kişiden biri sorgusunun ardından hemen serbest bırakıldı. Şebekenin çarkını döndüren yabancı uyruklu 32 şüpheli hakkında ise yargılama yerine yalnızca sınır dışı (deport) kararı verildi; şüpheliler uçaklarına bindirilerek gönderildi.

Geriye kalan 62 şüpheli ise uluslararası dolandırıcılık suçlamasıyla adliyeye sevk edilerek hakim karşısına çıkarıldı.