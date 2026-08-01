İstanbul'un göbeğinde çıplak turist paniği! Ekipler alarma geçirdi

Olay, saat 14.00 sıralarında Gümüşsuyu Mahallesi Mebusan Yokuşu üzerindeki beş katlı bir rezidansta yaşandı. İddiaya göre, tamamen çıplak halde çatıya çıkan yabancı uyruklu erkek, bir süre çatıda dolaşarak çevreye uygunsuz hareketlerde bulundu.

Durumu gören mahalle sakinleri, kişinin intihar etmek üzere olduğunu düşünerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri merdiven yardımıyla çatıya çıkarak şahsa ulaştı. Ancak ekiplerin müdahalesi sırasında turistin, "Dolaşmaya geldim" dediği öğrenildi. Bunun üzerine herhangi bir olumsuzluk tespit etmeyen ekipler olay yerinden ayrıldı.

"BİZ UTANDIK, ARKAMIZI DÖNDÜK"

Olay sırasında yan binada çalışan işçi Mustafa Örs, yaşanan şaşkınlığı şu sözlerle anlattı:

"Biz burada çalışıyorduk. Bir baktık adam çatıya çıkmış, üzerinde hiçbir şey yoktu. Uygunsuz hareketler yapıyordu. Biz utandık, arkamızı döndük. Sonra tekrar baktığımızda aynı hareketleri diğer tarafa yapıyordu. Biz işçiyiz, bir şey diyemedik, işimize devam ettik."

Mahallede kısa süreli endişeye neden olan olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı. Olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. (DHA)