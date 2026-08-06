İstanbul'un en iyi 20 lisesi belli oldu! Zirveye oturan okullar YKS'de fark yaratmıştı

İstanbul’un en yüksek puanla öğrenci alan 20 lisesi belli oldu. Listenin zirvesine İstanbul Erkek Lisesi yerleşirken, üst sıralardaki bazı okullar 2026 YKS’de çıkardıkları Türkiye birincileriyle de dikkat çekti. LGS sıralamasında ikinci olan Kabataş Erkek Lisesi üç öğrencisiyle dört alanda, dokuzuncu sıradaki Kadıköy Anadolu Lisesi bir öğrencisiyle iki sınavda, onuncu sıradaki Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi ise iki öğrencisiyle iki alanda birincilik elde etmişti.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın ilk yerleştirme sonuçları açıklandı. İstanbul’da en yüksek taban puanla öğrenci alan lise, 500 tam puanla İstanbul Erkek Lisesi oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 13 Haziran’da düzenlediği sınavın sonuçları 10 Temmuz’da ilan edilmişti. Öğrenciler, lise tercihlerini 13-27 Temmuz tarihleri arasında yaptı.

Sınavla öğrenci alan liselerdeki 198 bin 905 kontenjanın 190 bin 473’ü doldu. Yerleştirme oranı yüzde 95,76 olarak gerçekleşti.

İLK ÜÇ KÖKLÜ LİSELER

İstanbul Erkek Lisesi'nin ardından Kabataş Erkek Lisesi geldi. Okulun Almanca bölümü 500, İngilizce bölümü ise 497,75 taban puanla öğrenci aldı.

Galatasaray Lisesi, 497,43 puanla üçüncü sıraya yerleşti. İstanbul Atatürk Fen Lisesi 494,88 puanla dördüncü, Cağaloğlu Anadolu Lisesi ise 493,35 puanla beşinci oldu.

İLK 10'DAKİ OKULLAR

Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi 491,85, Haydarpaşa Lisesi 488,84, Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi 486,28, Kadıköy Anadolu Lisesi 483,86 ve Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi 483,43 taban puanla öğrenci aldı.

Çapa Fen Lisesi 482,80 puanla 11’inci, Vefa Lisesi 480,10 puanla 12’nci ve Beşiktaş Anadolu Lisesi 478,89 puanla 13’üncü sırada yer aldı.

Bu okulları Validebağ Fen Lisesi 477,82, Burak Bora Anadolu Lisesi 477,09, Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi 474,93 ve Pertevniyal Lisesi 474,49 puanla izledi.

Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi 472,39 puanla 18’inci, Şehit İlhan Varank Fen Lisesi 469,98 puanla 19’uncu, Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise 469,51 puanla 20’nci oldu.

Böylece İstanbul’da en yüksek taban puana sahip ilk 20 lise arasına iki imam hatip lisesi girdi.

NAKİL TERCİHLERİ BAŞLADI

Yerleştirmeye esas birinci nakil tercihleri başladı. Başvurular 7 Ağustos’a kadar yapılabilecek. Sonuçlar 10 Ağustos’ta açıklanacak.

İkinci nakil tercihleri 10-12 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar 14 Ağustos’ta ilan edilecek.

Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için boş kontenjanlara yönelik başvurular 17-26 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirmeler, il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları tarafından gerçekleştirilecek.

Yatılılık başvuruları ise 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar 4 Eylül’de duyurulacak.