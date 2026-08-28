İstanbul'un en güzel manzaralı yeri halka açılacak! Tam 250 dönüm

Tarihi boyunca halkın erişimine kapalı tutulan Topkapı Sarayı'nın 250 dönümlük Sarayburnu bahçeleri ile depolarda bekleyen 40 bin tarihi eser gün yüzüne çıkıyor. Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız, tavanından harç döküldüğü için etkinliklere kapatılan Aya İrini için restorasyon ihalesine çıkılacağını ve Edirne Sarayı projesinin 2027 sonunda tamamlanacağını açıkladı.

Hürriyet yazarı İhsan Yılmaz’a açıklamalarda bulunan Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız; Topkapı Sarayı yerleşkesi, Aya İrini ve Edirne Sarayı'nda yürütülen restorasyon, ihya ve müzeleştirme projelerine ilişkin son verileri ve takvimi paylaştı.

SARAYBURNU'NDAKİ 250 DÖNÜMLÜK ALANA 7 YENİ MÜZE

Topkapı Sarayı'nın tarihi boyunca ziyarete açılamamış olan Sarayburnu tarafındaki yaklaşık 250 dönümlük bahçesinin ziyarete hazırlandığını belirten Yıldız, alanda Doğu Roma, klasik Osmanlı ve 19. yüzyıl mimari katmanlarının yer aldığını kaydetti.

Bölgenin saray bostanlarıyla birlikte bir müze kompleksine dönüştürüleceğini ifade eden Yıldız, altyapı ve sarnıçların da erişime açılacağını belirterek şu bilgileri verdi:

"İçerisinde yedi müzenin bulunacağı; aynı zamanda saray bostanlarından başlayarak bugüne kadar ziyarete açılamamış saray bahçelerinin, saray altyapılarının ve bazı sarnıçların gösterilebileceği bir müze kompleksinden bahsediyorum. Bunun içerisinde Taş Eserler ve Kitabeler Müzemiz, bir Sağlık Müzemiz, yine Topkapı Sarayı'nın tarihçesini anlatan dijital bir müzemiz, Çadırlar Müzemiz ve Faytonlar Müzemiz gibi çok sayıda müzeyi hayata geçirmiş olacağız. Bununla birlikte, ziyaret açısından giriş ve çıkışın zor olmayacağı iki sarnıcımızı ziyarete açmayı planlıyoruz."

RİSK NEDENİYLE KAPATILAN AYA İRİNİ İHALEYE ÇIKIYOR

8. yüzyıldan kalan ve Osmanlı döneminde askeri müze olarak da kullanılan tarihi Aya İrini'nin mevcut durumuna değinen Yıldız, yapının tavanından kopan harç parçalarının sanatsal etkinlikler ve konserler açısından geçmiş yıllarda risk oluşturduğunu hatırlattı.

Yerli ve yabancı bilim insanlarından oluşan heyetin restorasyon projesini tamamladığını açıklayan Yıldız, uygulama aşamasına geçildiğini belirterek, "Projemizi tamamladık. Şu an itibarıyla restorasyon ihalesine çıkma hazırlıklarındayız. Tabii burada yapılacak restorasyonun çok ciddi bir zaman ve bütçe gerektirdiğini görüyoruz. Kurumumuz bununla ilgili hazırlıklarını yaptı. İnşallah restorasyonu başarılı bir şekilde tamamlandıktan sonra yine hem ziyaretçilere hem de kültürel etkinliklere açık olacak" dedi.

EDİRNE SARAYI İÇİN 2027 HEDEFİ: YÜZDE 70'İ TAMAMLANDI

Edirne Sarayı'nın ihyası amacıyla yürütülen master plan çalışmalarında üç buçuk yılın geride kaldığını bildiren Yıldız, toplam 2 bin 300 dönümlük alandaki projenin fiziki olarak yüzde 70'inin bittiğini duyurdu.

Tefrişat çalışmalarında ilerleme kaydedildiğini aktaran Yıldız, hedeflenen bitiş tarihine ilişkin, "Master planımız gereği bu çalışmanın bir buçuk yıl sonra tamamlanması gerekiyor. O nedenle inşallah 2027 yılı sonunda Avrupa'nın en büyük tarihî ve kültürel miras ihya projesi olarak Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Dünya Kültürel Miras belleğine armağan edilmiş olacak" ifadelerini kullandı.

DEPOLARDAKİ 40 BİN ESER GÜN YÜZÜNE ÇIKACAK

Edirne Sarayı projesi kapsamında, padişahın av sahası olarak bilinen ve Türkiye'deki tek saray av sahası örneği olan "Tavuk Ormanı"nın da yeniden canlandırılacağı bildirildi. Alandaki 19. yüzyıl kışla yapılarının da restore edildiği ifade edildi.

Projenin en önemli ayaklarından birinin depolardaki taşınabilir eserlerin sergilenmesi olduğunu vurgulayan Yıldız, konservasyon süreci devam eden 40 bin tarihi parçanın ziyaretçilerle buluşturulacağını kaydetti. Yıldız, yapılan yatırımlarla birlikte Edirne Sarayı'nın 5 yıl içinde Topkapı Sarayı düzeyinde bir ziyaretçi sayısına ulaşmasının öngörüldüğünü sözlerine ekledi.