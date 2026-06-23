İstanbul'un dört ilçesine 10 saat su verilmeyecek! İşte o mahalleler
İSKİ, Kağıthane-Bahçelievler tünel hattındaki çalışmalar nedeniyle bazı mahallelerde yarın 10 saatlik su kesintisi uygulanacağını duyurdu. İşte su verilemeyecek mahallelerin listesi...
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamada Kağıthane-Bahçelievler tünel hattındaki çalışmalar sebebiyle yarın Bahçelievler, Bağcılar, Güngören ve Esenler'in bazı mahallelerine 10 saat süreyle su verilemeyeceği belirtildi.
Yapılan açıklamaya göre, Kağıthane-Bahçelievler tünel hattında bağlantı çalışmaları yapılacağı aktarıldı. Bu kapsamda yarın saat 21.00 ile perşembe günü saat 07.00 arasında Bahçelievler, Bağcılar, Güngören ve Esenler'in bazı mahallelerinde su kesintisi yaşanacak.
SU KESİNTİSİ YAPILACAK MAHALLELER
İşte su kesintisi yapılacak mahallelerin listesi:
- Bahçelievler'de Bahçelievler, Cumhuriyet, Çobançeşme, Fevzi Çakmak, Hürriyet, Kocasinan, Siyavuşpaşa, Soğanlı, Şirinevler, Yenibosna Merkez ve Zafer mahalleleri.
- Bağcılar'da Fevzi Çakmak, Yıldıztepe, İnönü, Yenigün, Merkez, Çınar, Sancaktepe, Kemalpaşa, Yavuz Selim, Bağlar, 15 Temmuz, Mahmutbey, Barbaros ve Kazım Karabekir mahalleleri.
- Güngören'de Haznedar, Güven, Akıncılar, Mareşal Çakmak, Merkez ve Güneştepe mahalleleri.
- Esenler'de Fatih Mahallesi. (AA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi