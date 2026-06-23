İstanbul'un dört ilçesine 10 saat su verilmeyecek! İşte o mahalleler

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamada Kağıthane-Bahçelievler tünel hattındaki çalışmalar sebebiyle yarın Bahçelievler, Bağcılar, Güngören ve Esenler'in bazı mahallelerine 10 saat süreyle su verilemeyeceği belirtildi.

Yapılan açıklamaya göre, Kağıthane-Bahçelievler tünel hattında bağlantı çalışmaları yapılacağı aktarıldı. Bu kapsamda yarın saat 21.00 ile perşembe günü saat 07.00 arasında Bahçelievler, Bağcılar, Güngören ve Esenler'in bazı mahallelerinde su kesintisi yaşanacak.

SU KESİNTİSİ YAPILACAK MAHALLELER

İşte su kesintisi yapılacak mahallelerin listesi: