İstanbul'un atardamarı 12 gün boyunca trafiğe kapatılıyor

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İstanbul trafiğinin en yoğun güzergahlarından D-100 Karayolu üzerinde kapsamlı bir bakım mesaisi başlıyor. Küçükçekmece Viyadüğü üzerinde yürütülecek derz yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin gece saatlerinde alternatif güzergaha yönelmesi gerekiyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Yönetim Merkezi tarafından duyurulan düzenleme 12 gün boyunca sürecek. Ekiplerin sahada yapacağı teknik onarımlar süresince Edirne istikameti her gece yedi saat boyunca ana hat üzerinden araç geçişine kapatılacak.

TRAFİK GECE YARISI YAN YOLA AKTARILACAK

Saha çalışmalarının araç trafiğini aksatmaması amacıyla bakım operasyonu özellikle gece saatlerinde yürütülecek. Bölgedeki araç akışı her gün 23.00 ile 06.00 saatleri arasında belirlenen kuzey yan yola aktarılacak.

GÜVENLİ GEÇİŞ İÇİN DÜZENLEME YAPILDI

Yetkililer viyadük üzerinde başlayacak derz yenileme çalışmasının emniyetli biçimde ilerlemesi amacıyla sahada geniş tedbirler aldı. Sürücülerin çalışma boyunca kurulan geçici trafik düzenlemesine dikkatle uyması istendi.