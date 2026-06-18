İstanbul'un 5 yıldızlı oteli satıldı: Yeni sahibi belli oldu

İstanbul Anadolu Yakası’nın öne çıkan 5 yıldızlı otellerinden birisi olan Hilton İstanbul Kozyatağı otel satıldı.

Otel, Tülükoğlu Turim Otelcilik bünyesine geçti.

Satış süreci Turizm Otelcilik Yönetim Kurulu Başkanı Adem Tulu ve Ömer Tuluk tarafından yürütüldü.

Tüm resmi işlemlerin tamamlanması ile birlikte otelin yeni sahibine devredildiği ifade edildi.

5 YILDIZLI OTEL SAYISI 4’E YÜKSELDİ

Bu satın alım ile birlikte Tülükoğlu Turizm Otelcilik’in portföyündeki 5 yıldızlı otel sayısı 4’e yükseldi.

Grup Ankara Alegria Business Hotel, Side Alegria Hotel, Mercure İstanbul Bomonti Hotel ve yeni eklenen Hilton İstanbul Kozyatağı ile faaliyetlerine devam ediyor.

2014 YILINDA KAPILARINI AÇTI

2014 yılında yaklaşık 200 milyon dolarlık yatırım ile kapılarını açan otel, İstanbul şehir otelciliğinin önemli markaları arasında bulunuyordu.

Ayrıca otel, Anadolu Yakası’nın ilk Hilton ana markalı oteli olma özelliğini taşımakta.