İstanbul'u uyutmayacak! 36 derecelik sıcaklıklar dalga dalga vuracak: Bu yaz uzun sürecek

Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, Türkiye'de bu yazın geçen yıla göre daha ılımlı geçmesinin beklendiğini ancak hava durumunun uzun süren aşırı sıcaklık etkisinde olacağını belirtti. İstanbul'da 36 dereceye kadar çıkacak sıcak hava uzun soluklu olmayacak ancak aralıklı bloklar halinde etkili olacak. Özellikle eylül ve ekim aylarında da yaz sıcaklıklarının hissedilmeye devam etmesi beklenirken Türkiye uzun bir yaz mevsimi yaşayacak.

İSTANBUL'U UYUTMAYACAK! 36 DERECELİK SICAKLIKLAR DALGA DALGA VURACAK

İstanbul'da poyrazın etkisiyle sıcaklıkların birçok ilçede 27-28 derece seviyelerinde seyrettiğini ifade eden Adil Tek, güney ilçelerinde ise termometrelerin zaman zaman 30 dereceyi bulduğunu kaydetti.

Gece sıcaklıklarının yaklaşık 20 derece civarında olduğunu belirten Tek, temmuz ve ağustos aylarında İstanbul'da en yüksek sıcaklıkların 35-36 dereceye ulaşabileceğini, ancak geçen yıl yaşanan uzun süreli ve aşırı sıcak hava dalgalarının bu yıl beklenmediğini söyledi.

Tek şu ifadeleri kullandı:

"30 derecenin üzerine çıktığı zaman 'tropikal gün' diye de adlandırıyoruz ama tropikal günler, o sıcaklık değerleri açısından, İstanbul'da daha tam manasıyla yaşanmadı. Geceleri biraz daha İstanbullular rahat yatıyor. Geçen yıl İstanbul'da tabii ki sıcak hava dalgalarına çok uzun süreli maruz kaldık."

"Yaklaşık 4, 5-6 tane sıcak hava dalgası, bunların bazıları yaklaşık bir hafta 10 gün kadar da sürdü. O sıcak hava dalgalarını bu zamana kadar daha görmedik. Zaman zaman sıcak hava dalgaları göreceğiz. İstanbul için de çıkabileceği en yüksek değerler 35-36 dereceler."

BU YAZ UZUN SÜRECEK

Avrupa'yı etkisi altına alan ve "Omega blokajı" olarak adlandırılan yüksek basınç sisteminin Portekiz, İspanya, Fransa ve Almanya'da sıcaklıkları 40 dereceye yaklaştırdığını ifade eden Tek, bu sistemin mevcut konumunun Türkiye'de aşırı sıcakların oluşmasını engellediğini dile getirdi. "Paris 40 dereceyi çok sık gören bir şehir değil. Omega blokajının şu anki konumu ülkemizde yüksek sıcaklıkların oluşmasını engelliyor" dedi.

Tek, temmuz ayının başından itibaren sistemin doğuya kaymasıyla birlikte özellikle Trakya ve Ege'de sıcaklıkların belirgin şekilde artacağını belirtti. İzmir, Manisa ve Aydın'da sıcaklıkların 40 dereceye yaklaşabileceğini, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale'de de benzer değerlerin görülebileceğini söyledi.

Güneydoğu Anadolu'da ise Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin ve Şırnak'ta 37-38 derecelik sıcaklıkların mevsim normalleri içinde olduğunu belirten Tek, bu yıl genel olarak rekor sıcaklıklardan çok yaz mevsiminin uzamasının öne çıkacağını ifade etti.

İklim modellerine göre sıcaklıkların zaman zaman mevsim normallerinin birkaç derece üzerine çıkacağını belirten Tek, "Daha çok sıcakları yazın uzaması şeklinde göreceğiz. Eylül ve ekim aylarında da 'Bu yaz daha bitmedi' diyeceğiz. Yaz uzayacak" değerlendirmesinde bulundu.