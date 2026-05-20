İstanbul'u ürpertecek rapor geldi: AKOM gün gün açıkladı

İstanbul güne sağanak yağışın yarattığı trafik yoğunluğu ve su baskınlarıyla başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İBB AKOM’un peş peşe yaptığı uyarıların ardından, kentin özellikle Anadolu Yakası'nda hayat durma noktasına geldi.

Hazırlanan son rapor, yağışlı sistemin sadece bugünle sınırlı kalmayacağını, önümüzdeki haftanın da gök gürültülü sağanakların etkisi altında geçeceğini ortaya koydu.

İSTANBUL'U ÜRPERTECEK RAPOR GELDİ

AKOM’un teknik verilerine göre bugün (20 Mayıs Çarşamba), sabah saatlerinde 17 derece olan sıcaklık öğle vakti 21 dereceye çıksa da akşam saatlerinde gök gürültülü yağışla birlikte hızla azalacak.

Gece saatlerinde termometrelerin 14 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Nem oranının yüzde 65 ile 95 gibi yüksek seviyelerde seyredeceği kentte rüzgarın, Karayel ve Yıldız yönlerinden saatte 10-35 kilometre hızla sert esmesi öngörülüyor.

Yetkililer, deniz suyu sıcaklığının 16 derece olarak ölçüldüğü megakentte, hafta boyunca sürecek yağışlı ve serin hava nedeniyle vatandaşların tedbirli olmasını tavsiye ediyor.

AKOM GÜN GÜN AÇIKLADI

İBB AKOM tarafından yayımlanan haftalık tahmin verileri, İstanbul’un güneşli günlere hasret kalacağını gösterdi.

Sıcaklıkların 19-23°C aralığında, mevsim normallerinin altında seyredeceği belirtilen raporda, önümüzdeki günlerin hava durumu tablosu şu şekilde açıklandı:

21 Mayıs Perşembe: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu (14-19°C)

22 Mayıs Cuma: Parçalı bulutlu, yerel yağmurlu (14-21°C)

23 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağmurlu (14-23°C)

24 Mayıs Pazar: Gök gürültülü sağanak yağmurlu (13-22°C)

25 Mayıs Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağmurlu (13-23°C)

26 Mayıs Salı: Parçalı bulutlu, aralıklı yağmurlu (12-20°C)

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ, BOĞAZ HATTI İÇİN KRİTİK UYARI YAPILDI

Günün ilk saatlerinden itibaren etkili olan yağış, Kadıköy başta olmak üzere Anadolu Yakası’nda ciddi aksamalara yol açtı.

Kadıköy D-100 Karayolu üzerinde oluşan dev su birikintileri nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 3 saatlik periyot için İstanbul'un Anadolu Yakası ve Boğaz çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak, gök gürültüsü, yıldırım ve yerel dolu riski bulunduğunu duyurdu.

Yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği belirtilerek ani sel ve su baskınlarına karşı teyakkuz çağrısı yapıldı.