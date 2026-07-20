İstanbul'u kara kara bulutlar saracak! Bardaktan boşanırcasına yağacak: Sıcaklık 13 derece düşecek

İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde Çarşamba günü itibarıyla Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava dalgası etkili olacağı belirtilirken bardaktan boşanırcasına yağacak. Hafta boyunca en yüksek sıcaklık 34°C, en düşük sıcaklık ise 21°C civarında seyredecek. Böylece sıcaklık 13 derece birden düşecek.

YAĞIŞLAR ÇARŞAMBA GÜNÜ BAŞLIYOR

Salı günü parçalı ve az bulutlu bir havanın hakim olacağı megakentte, Çarşamba gününden itibaren yağışlı hava kenti etkisi altına alacak:

21 Temmuz Salı: Parçalı ve az bulutlu (Min: 22°C / Maks: 34°C)

22 Temmuz Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağmurlu (2-7 kg/m²)

23 Temmuz Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağmurlu (3-7 kg/m²)

24 Temmuz Cuma: Gök gürültülü sağanak yağmurlu (3-7 kg/m²)

HAFTA SONU YAĞIŞ KUVVETLENİYOR!

Sağanak yağışlar hafta sonu da hız kesmeden devam edecek. Özellikle Cumartesi günü yağış miktarının metrekaraye 10-20 kg seviyelerine kadar çıkması ve yer yer kuvvetli sağanak yağış geçişlerinin yaşanması bekleniyor.

25 Temmuz Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağmurlu (10-20 kg/m²) (Min: 22°C / Maks: 25°C)

26 Temmuz Pazar: Parçalı bulutlu, aralıklı yağmurlu (3-7 kg/m²) (Min: 22°C / Maks: 28°C)