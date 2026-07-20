Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye İstanbul'u kara kara bulutlar saracak! Bardaktan boşanırcasına yağacak: Sıcaklık 13 derece düşecek

İstanbul'u kara kara bulutlar saracak! Bardaktan boşanırcasına yağacak: Sıcaklık 13 derece düşecek

İstanbul’da yaz sıcağı yerini gök gürültülü sağanak yağışa bırakıyor. AKOM’dan yapılan son uyarıya göre sıcaklıklar 13 derece birden düşerken, kent genelinde bardaktan boşanırcasına yağmur bekleniyor.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Aslı Erdoğan
Aslı Erdoğan Derleyen
İstanbul'u kara kara bulutlar saracak! Bardaktan boşanırcasına yağacak: Sıcaklık 13 derece düşecek
Son Güncelleme:

İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde Çarşamba günü itibarıyla Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava dalgası etkili olacağı belirtilirken bardaktan boşanırcasına yağacak. Hafta boyunca en yüksek sıcaklık 34°C, en düşük sıcaklık ise 21°C civarında seyredecek. Böylece sıcaklık 13 derece birden düşecek.

İstanbul'u kara kara bulutlar saracak! Bardaktan boşanırcasına yağacak: Sıcaklık 13 derece düşecek - Resim : 1

YAĞIŞLAR ÇARŞAMBA GÜNÜ BAŞLIYOR

Salı günü parçalı ve az bulutlu bir havanın hakim olacağı megakentte, Çarşamba gününden itibaren yağışlı hava kenti etkisi altına alacak:

21 Temmuz Salı: Parçalı ve az bulutlu (Min: 22°C / Maks: 34°C)

22 Temmuz Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağmurlu (2-7 kg/m²)

23 Temmuz Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağmurlu (3-7 kg/m²)

24 Temmuz Cuma: Gök gürültülü sağanak yağmurlu (3-7 kg/m²)

Meteoroloji uyardı: İstanbul Ankara ve İzmir dahil 24 il sıcaktan kavrulacakMeteoroloji uyardı: İstanbul Ankara ve İzmir dahil 24 il sıcaktan kavrulacak

İstanbul'u kara kara bulutlar saracak! Bardaktan boşanırcasına yağacak: Sıcaklık 13 derece düşecek - Resim : 3

HAFTA SONU YAĞIŞ KUVVETLENİYOR!

Sağanak yağışlar hafta sonu da hız kesmeden devam edecek. Özellikle Cumartesi günü yağış miktarının metrekaraye 10-20 kg seviyelerine kadar çıkması ve yer yer kuvvetli sağanak yağış geçişlerinin yaşanması bekleniyor.

25 Temmuz Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağmurlu (10-20 kg/m²) (Min: 22°C / Maks: 25°C)

26 Temmuz Pazar: Parçalı bulutlu, aralıklı yağmurlu (3-7 kg/m²) (Min: 22°C / Maks: 28°C)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Sağanak Yağış İstanbul İstanbul Hava Durumu
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro