İstanbulluların merakla beklediği metro için açılış tarihi verildi

Her gün milyonlarca İstanbulluya hizmet veren M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nın yer altı sularındaki artış nedeniyle bir süredir kapalı olan Mecidiyeköy istasyonu için beklenen açıklama geldi. Ray hattında meydana gelen deformasyon üzerine başlatılan onarım çalışmalarının gidişatı hakkında bilgi veren İBB Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Pelin Alpkökin, tasarımların tamamlanarak yapım aşamasına geçildiğini belirtti. Ekiplerin hızlı bir şekilde çalıştığını belirten Alpkökin, istasyonun bu yılın sonuna doğru yeniden vatandaşların hizmetine açılmasının planlandığını ifade etti.

ERKEN MÜDAHALE İLE DEFORMASYON KONTROL ALTINA ALINDI

Bu yıl yaşanan yoğun yağışların yer altı sularını hareketlendirerek nisan ayında raylarda deformasyona yol açtığına dikkat çeken Alpkökin, ekiplerin raylardaki ufak bir hareketliliği tespit ederek tüm operasyonu zamanında ve güvenli bir şekilde durdurduğunu dile getirdi. İBB Raylı Sistemler Dairesi Başkanvekili Erman Eryılmaz ise zemin altı sularının tünele etkisini ortadan kaldırmak için kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini aktararak, "Bu deformasyonu önce biz kontrol altına aldık sonrasında bununla ilgili düzenleme ve yapım çalışmalarına başladık." diye konuşan Eryılmaz, "Öncelikle bu suyu bir daha böyle bir durumun oluşmaması için bir drenaj sistemi projesi oluşturduk. Hattın deforme olan bölgesinde yaklaşık 60 metrelik bir kısımda kırım çalışmalarını tamamlamak üzereyiz." dedi.

GECE METROSU SEFERLERİNE ÇALIŞMA MOLASI

Mecidiyeköy istasyonunda sürdürülen bakım ve onarım çalışmaları, hattın sefer saatlerinde de değişikliğe gidilmesine neden oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'ndaki gece metrosu seferlerine geçici bir süreliğine ara verildi. Açıklamada, "İETT otobüsleriyle hizmet vermeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.